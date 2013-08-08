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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 12:46 BJT

澳新汇市：澳元跃升，中国贸易数据喜人抵消澳洲疲软就业报告的拖累

该数据缓和了有关中国经济大幅放缓的担忧。澳元本周迄今上涨1.7%，若涨势延续，料创下逾一年最大单周涨幅。

Arab Bank Australia交易员David Scutt认为，澳元有进一步上涨空间。

“由于一段时间内没有重大数据或事件，市场将暂时放下美联储缩减购债(的传言)，并寻找推高澳元的理由。”Scutt说。他预计澳元最高可能涨到0.93美元。

澳元短期阻力位在0.9108美元。澳元兑日圆 亦大涨至87.63日圆，远离本周触及的九个月低位。

日内稍早，数据显示澳洲7月经季节调整就业人口减少10,200人，而市场预期是小幅增加。但求职人口减少，维持失业率在5.7%不变。分析师先前预期失业率升至5.8%。

该报告未改变市场对进一步降息的预期。银行间利率期货<0#YIB:>仍预计圣诞节前将降息到2.25%。市场认为澳洲央行在9月3日会议上降息的可能性极低，因为该日期距离联邦选举仅有几天。

眼下市场预计11月降息到2.25%的机率约为80%，12月份时行动的可能性为100%。(完)

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