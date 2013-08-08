中国债市动态：现券中长端收益率持续走升，长期流动性预期仍不明朗

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
路透上海8月8日 - 中国银行间债市现券周四早盘中长端收益率继续走升。交易员称，央行本周公开市场虽维持净投放，然由于数量偏少，流动性利好有限，而长期流动性仍不够明朗，致长端品种走势愈发孱弱；而中国7月进出口数据好于预期，但债市早已反应在预期之中，市况影响不甚明显。
“现券二级收益率很悲剧，国债曲线上了近5个bp(基点),5年都要3.74%了，”上海一银行交易员表示，逆回购也没有放量，短端收益率走势倒是相对平稳，且农发行新债对二级影响亦不大。
对于中长端现券收益率走高的原因，华北一银行交易员解释称，可能因为近期一级供给比较大，暂时性供需失衡；而公开市场虽然持续逆回购，央行确保短期流动性，但是中长期而言仍看不到希望，政策并没有明确指引方向，所以利空中长债走势。
中国人民银行公开市场今日进行150亿元人民币14天期逆回购操作，本周净投放200亿元。
中国农业发展银行周四招标的两期固息新债，继续体现着弱市中市场对不同期限的偏好分化。市场人士表示，长期资金预期还不是特别乐观，市场情绪略有偏悲观，七年增发债结果较预期均值略高，认购情况也更差一些，三年期品种表现则稍好一些。
对于贸易数据对债市的影响，广发银行高级交易员颜岩表示，债市对目前基本面数据的反应已经不大，尤其是中长端品种已经将预期反应在价格里了。
银行间资金市场周四主要回购加权利率 中七天续跌，而隔夜小升，早盘融入需求主要集中在后者，所以该期限品种供不应求。交易员指出，本周公开市场逆回购操作规模缩量或更多表明大型银行资金需求不大，二级市场方面流动性整体难言宽松，呈紧平衡态势。
海关周四公布7月出口同比增长5.1%，进口增长10.9%。中国7月份进出口数据双双回归正增长，让市场看到经济趋稳信号。支撑外贸回升的重要理由包括去年同期基数较低的技术性因素，以及大宗商品价格回升，美国经济向好等基本面因素。
剩余期限约6.70年的附息国债130008券最新收益率 在3.7700%，上日收报3.7480%。(完) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。