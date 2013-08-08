版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 13:17 BJT

中国债市动态：现券中长端收益率持续走升，长期流动性预期仍不明朗

路透上海8月8日 - 中国银行间债市现券周四早盘中长端收益率继续走升。交易员称，央行本周公开市场虽维持净投放，然由于数量偏少，流动性利好有限，而长期流动性仍不够明朗，致长端品种走势愈发孱弱；而中国7月进出口数据好于预期，但债市早已反应在预期之中，市况影响不甚明显。

“现券二级收益率很悲剧，国债曲线上了近5个bp(基点),5年都要3.74%了，”上海一银行交易员表示，逆回购也没有放量，短端收益率走势倒是相对平稳，且农发行新债对二级影响亦不大。

对于中长端现券收益率走高的原因，华北一银行交易员解释称，可能因为近期一级供给比较大，暂时性供需失衡；而公开市场虽然持续逆回购，央行确保短期流动性，但是中长期而言仍看不到希望，政策并没有明确指引方向，所以利空中长债走势。

中国人民银行公开市场今日进行150亿元人民币14天期逆回购操作，本周净投放200亿元。

中国农业发展银行周四招标的两期固息新债，继续体现着弱市中市场对不同期限的偏好分化。市场人士表示，长期资金预期还不是特别乐观，市场情绪略有偏悲观，七年增发债结果较预期均值略高，认购情况也更差一些，三年期品种表现则稍好一些。

对于贸易数据对债市的影响，广发银行高级交易员颜岩表示，债市对目前基本面数据的反应已经不大，尤其是中长端品种已经将预期反应在价格里了。

银行间资金市场周四主要回购加权利率 中七天续跌，而隔夜小升，早盘融入需求主要集中在后者，所以该期限品种供不应求。交易员指出，本周公开市场逆回购操作规模缩量或更多表明大型银行资金需求不大，二级市场方面流动性整体难言宽松，呈紧平衡态势。

海关周四公布7月出口同比增长5.1%，进口增长10.9%。中国7月份进出口数据双双回归正增长，让市场看到经济趋稳信号。支撑外贸回升的重要理由包括去年同期基数较低的技术性因素，以及大宗商品价格回升，美国经济向好等基本面因素。

剩余期限约6.70年的附息国债130008券最新收益率 在3.7700%，上日收报3.7480%。(完) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐