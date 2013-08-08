《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月8日

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国交建 150 30 9 8/9簿记建档 国开行 AAA 8/12 8/13 工商银行 ======================================================================================= *南车集团 20 5 6 8/9簿记建档 招商银行 AAA 8/12 8/13 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== 天津旅游 6.5 3.5 12 *8/15簿记建档 渤海银行 AA *8/16 *8/19 控股集团 ======================================================================================== *第一创业证券 13 6 3 8/13招标 一创摩根证券 AA 8/14 8/15 (最高发行余额) ======================================================================================== 南京港集团 13 3 12 8/9簿记建档 交通银行 AA 8/12 8/13 南京银行 ======================================================================================== 安徽能源集团 10 10 12 8/9簿记建档 国开行 AA+ 8/12 8/13 ======================================================================================== 西南证券 44 10 3 8/9招标 工商银行 AA+ 8/12 8/13 (最高发行余额) ======================================================================================== 富通集团 10 5 12 8/12簿记建档 民生银行 AA 8/13 8/14 工商银行 ======================================================================================== 云南投资控股 10 5 12 8/13簿记建档 中信银行 AA+ 8/15 8/16 集团 ======================================================================================== 中铁物资公司 6 6 12 8/13簿记建档 中信银行 AAA 8/15 8/16 ======================================================================================== 中国兵器 120 15 12 8/14簿记建档 光大银行 AAA 8/15 8/16 工业集团 农业银行 ======================================================================================== 云南投资控股 20 10 12 8/14簿记建档 农业银行 AA+ 8/15 8/16 集团 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================== *中粮集团 140 50 3 8/13簿记建档 工商银行 AAA 8/14 8/15 建设银行 ======================================================================================== *重庆乌江实业 6 3 3 8/13簿记建档 光大银行 AA- 8/14 8/15 ======================================================================================== *湘电集团 4.5 4.5 5 8/15簿记建档 广发银行 AA 8/16 8/19 ======================================================================================== *四川长虹电子 20 10 5 8/15簿记建档 渤海银行 AA 8/16 8/19 集团 中信银行 ======================================================================================== *首都公路发展 30 15 5 8/15簿记建档 工商银行 AAA 8/16 8/19 集团 建设银行 ======================================================================================== *新华都实业 25 10 5 8/15簿记建档 兴业银行 AA 8/16 8/19 集团 ======================================================================================== 电信科学 30 20 3 8/12-8/13簿记建档 北京银行 AA+ 8/14 8/15 技术研究 华泰证券 ======================================================================================== 中铁物资公司 20 20 3 8/12簿记建档 农业银行 AAA 8/13 8/14 中信证券 ======================================================================================== 青海国有资产 100 30 15 8/13簿记建档 建设银行 AAA 8/14 8/15 投资管理公司 ======================================================================================== 广州万宝集团 16 8 3 8/13簿记建档 农业银行 AA 8/15 8/16 ======================================================================================== 云南投资控股 5 5 5 8/14簿记建档 中信银行 AA+ 8/16 8/19 集团 ======================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注:*代表新增。(完) (整理 边竞； 审校 吴芳)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。