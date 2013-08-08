中国汇市：贸易数据改善助人民币早盘续创新高，然谨慎心态未消

* 即期早盘续创历史新高至6.1162元

* 进出口数据好于预期，改善经济复苏前景

* 美元指数连续走弱、CNH强势亦支撑即期

* 市场仍保持谨慎，关注午盘是否有更多结汇出现

路透北京8月8日 - 人民币兑美元即期 周四早盘再创历史新高至6.1162元，继续保持碎步缓升节奏。隔夜美元走弱，人民币中间价连续第四天小幅上涨，加之甫公布的进出口数据好于预期，且离岸人民币CNH走势强劲，均鼓舞境内客盘结汇。

交易人士认为，为外贸去除水份的系列政策出台不久，进出口数字就有明显改善。尤其是进口同比增速高于预期，即便让贸易顺差显得稍为逊色，总体上也改善了对中国经济复苏的信心。不过汇市交投未见明显活跃，显示谨慎心态未改。

一家国有大行的交易员说，此前的顺差数字比较好看跟进出口结构有关，进口增速不高造成顺差规模较大其实是不健康的。因此即使7月份的顺差低于预期，也要看到调结构是有效果的，整体上更偏乐观。

中国7月进、出口数据双双回归正增长，让市场看到经济趋稳信号。其中出口同比增长5.1%，进口增长10.9%，路透调查预估则分别为增长3%和2.1%。当月贸易顺差为178.2亿美元，路透调查预估中值为顺差272亿美元。

上海一股份行交易员则表示，顺差逊于预期多少会有一些贬值的压力，不过看到CNH走势很强，进出口数字出来以后还一直冲破6.1150创新高，对境内即期有拉动的作用。

北京时间12:18，人民币兑美元即期报6.1162元，上日收报6.1192元。今日人民币兑美元中间价 为6.1703元，上日中间价为6.1726元。

不过交易人士也都表示，数据出炉以后，市场交投热度仍未见明显起色，大客盘仍不见踪影，国有大行的交易方向也不一致，市场上的谨慎情绪并没有消融。

上述股份行交易员说，今天进出口数字出来以后，看到有一家大行在卖美元，可还是有三家国有大行都在做多美元，也不知道为什么。午盘可观察是否有更多结汇出来，如果有的话短期可看到6.11元高度。

中国银行国际金融研究所李建军认为，当前人民币汇率既有经济仍保持较高速度增长、外需恢复、出口结构调整等支撑走强的因素，又有国际上美国退出QE(量化宽松)的预期引起国际资本回流、美元走势较强这些人民币贬值压力，总体上来看汇率影响因素更多而且两方面力量也较为均衡。

“在这样一个影响因素比以前更为复杂的环境里，很难说哪一个数据就对汇率走势有更为明显的作用，也不会因为这个月的出口好转就会产生升值压力。”他分析道。

东京汇市美元周四跌至七周低位，此前日圆在一片停损热潮中突破主要阻力位，而英镑也因市场拉近英国可能升息时点而一同上涨。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2671/11，上日尾盘为6.2760。

北京时间12:45，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1143/49元，上一交易日尾盘报6.1168元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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