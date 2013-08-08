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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 12:43 BJT

更新版 1-新债招标：中国农发行两期新债表现有别，凸显弱市中期限偏好的分化

* 农发新债继续体现着弱市中市场对不同期限偏好的分化

* 七年增发债结果高于预期，三年期品种表现稍好一些

* 市场情绪略偏悲观，一级半市场此期新债已在折价抛售 (新增市场评论和更多内容)

路透北京8月8日 - 中国农业发展银行周四招标的两期固息新债，继续体现着弱市中市场对不同期限的偏好分化。市场人士表示，长期资金预期还不是特别乐观，市场情绪略有偏悲观，七年增发债结果较预期均值略高，认购情况也更差一些，三年期品种表现则稍好一些。

业内人士透露，农发行稍早招标的三年期固息债，中标利率为4.22%，略低于4.24%的市场预测均值；同时招标的七年期固息增发债，中标收益率则为4.4387%，略高于4.40%的预测均值。两期新债投标倍数分别为2.14倍和1.79倍。

“（新债）需求很弱，一级半市场可能会亏，”华东地区一银行交易员称，“市场很悲观，短端利率被央行控制住了，还好点；未来大额存单等推出后，资金成本还是要上升，长端的需求不足。”

多位交易员表示，在上市前的一级半市场，该两期新债已在折价抛售。

北京一券商交易员进一步指出，市场但凡有一点点好转，马上就有一堆急吼吼的卖盘涌出，市场情绪“太差了”；当前货币政策信号中，市场尚难形成自主预期。

银行间市场农发和进出口行固息政策债到期收益率曲线 显示，截至上交易日，三年和七年收益率分别为4.1983%和4.3343%。剩余期限约6.95年的国开固息债130230券 最新成交收益率报4.3942%。

国开行 周二增发今年四期固息金融债，受央行公开市场逆回购操作持续且发行利率大跌影响，五年以内中短债需求更好，结果低于预期；而10年期品种则受益不大，定位基本符合预期。当期三年增发债中标收益率为4.1311%，边际收益率为4.1583%。

是次两期新债为农发行今年第16期和第17期金融债。具体条款如下：

第16期 第17期 ----------------------------------------------------- 招标金额 至多100亿元 至多80亿元 期限/计息方式 三年固息 七年固息

（2013年第二期增发） 招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式) 缴款日/起息日 8月16日 8月19日 发行期 8月9日-16日 8月9日-19日 上市日 8月22日 8月23日 基本承销额 无 手续费 0.05% 0.15% -----------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
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