更新版 1-新债招标：中国农发行两期新债表现有别，凸显弱市中期限偏好的分化

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
* 农发新债继续体现着弱市中市场对不同期限偏好的分化
* 七年增发债结果高于预期，三年期品种表现稍好一些
* 市场情绪略偏悲观，一级半市场此期新债已在折价抛售 (新增市场评论和更多内容)
路透北京8月8日 - 中国农业发展银行周四招标的两期固息新债，继续体现着弱市中市场对不同期限的偏好分化。市场人士表示，长期资金预期还不是特别乐观，市场情绪略有偏悲观，七年增发债结果较预期均值略高，认购情况也更差一些，三年期品种表现则稍好一些。
业内人士透露，农发行稍早招标的三年期固息债，中标利率为4.22%，略低于4.24%的市场预测均值；同时招标的七年期固息增发债，中标收益率则为4.4387%，略高于4.40%的预测均值。两期新债投标倍数分别为2.14倍和1.79倍。
“（新债）需求很弱，一级半市场可能会亏，”华东地区一银行交易员称，“市场很悲观，短端利率被央行控制住了，还好点；未来大额存单等推出后，资金成本还是要上升，长端的需求不足。”
多位交易员表示，在上市前的一级半市场，该两期新债已在折价抛售。
北京一券商交易员进一步指出，市场但凡有一点点好转，马上就有一堆急吼吼的卖盘涌出，市场情绪“太差了”；当前货币政策信号中，市场尚难形成自主预期。
银行间市场农发和进出口行固息政策债到期收益率曲线 显示，截至上交易日，三年和七年收益率分别为4.1983%和4.3343%。剩余期限约6.95年的国开固息债130230券 最新成交收益率报4.3942%。
国开行 周二增发今年四期固息金融债，受央行公开市场逆回购操作持续且发行利率大跌影响，五年以内中短债需求更好，结果低于预期；而10年期品种则受益不大，定位基本符合预期。当期三年增发债中标收益率为4.1311%，边际收益率为4.1583%。
是次两期新债为农发行今年第16期和第17期金融债。具体条款如下：
第16期 第17期 ----------------------------------------------------- 招标金额 至多100亿元 至多80亿元 期限/计息方式 三年固息 七年固息
（2013年第二期增发） 招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式) 缴款日/起息日 8月16日 8月19日 发行期 8月9日-16日 8月9日-19日 上市日 8月22日 8月23日 基本承销额 无 手续费 0.05% 0.15% -----------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。