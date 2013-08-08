《中国金融分析》逆回购利率下行引导资金中枢定位，三年央票续发中性看待

* 逆回购延续操作稳定预期，本周净投放200亿

* 中标利率大幅下行引导资金利率逐步回归

* 逆回购利率仍有下行空间

* 银行间七天回购利率中枢或在3.5%-4%

* 三年央票到期续发创新偏中性看待

作者 丁淑琴

路透上海8月8日 - 中国央行本周继续通过公开市场逆回购操作来稳定市场预期，中标利率大幅下行，则清晰传达其引导资金利率稳步回归的政策意图。而对央行三年央票到期续发的创新之举，市场也从最初的“锁长放短”政策解读，转为偏中性看待。

分析人士认为，只要逆回购能够延续，市场对央行维持流动性基本稳定的预期应不会改变，下周逆回购利率仍有望追随二级市场进一步小幅下调，预计银行间七天回购的利率中枢最终可能会落在3.5%-4%之间。

南京银行金融市场部研究员张兰表示，央行公开市场操作意图明确，即引导市场利率下行，稳定市场预期。“虽然此前有三年央票续发的消息，从流动性总量控制看，央行不会放松，但短期内是稳定的预期，整体影响偏中性。”

中国央行最新发布的货币政策执行报告有两大热点，一是公布6月末的常备借贷便利（SLF）余额高达4,160亿元，显示其安抚6月货币市场钱荒的力度超出预计；此外货币政策操作又现创新之举，央行近日对部分已到期的三年期央票进行续发。

对此，市场最初理解为央行倾向“锁长放短”，但随着更多数据公布，实际上由于定向央票等非公开信息的扰动，7月最终到期投放的资金明显多于预期，因此央行选择续做三年央票以回笼流动性，此对市场的影响也渐偏中性。

“缩量说明市场对逆回购需求下降，证明目前流动性还可以，短期资金的状况在好转中，(逆回购)利率在降，央行意图要引导市场短期利率往下走，”三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳称。

央行公告显示，今日进行的150亿元14天期逆回购，操作量较上周四缩减逾一半，中标利率下行40个bp(基点)至4.10%；而周二进行的120亿元七天期逆回购，操作量则较上周二缩减三成，中标利率亦下行40个bp至4.00%。

李刘阳还提到，央行货币政策的操作会有一定连续性，逆回购启动后亦会维持一段时间，未来利率会随行就市继续往下降，“最后就看会稳定在哪里。”

而从公开市场逆回购为资金成本提供一个利率上限的角度考虑，他认为，目前七天逆回购4.0%的水平仍偏高，下半年利率中枢肯定比上半年要高一点，最后七天逆回购利率水平若稳定在3.8%，银行间市场上七天回购大概在3.5%-3.6%，相对合适一些。

目前货币市场七天回购利率已降至3.8%左右。张兰则提到，下半年利率中枢或在3.5-4%之间，二级市场在3.5%左右相对合理，而七天逆回购应会在3.5%-4%之间企稳。

欲浏览2013年中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选(link.reuters.com/ruh32v)

**三年央票续发对冲过多到期量**

对央行货币政策报告中提及的续做三年央票的创新之举，有分析指出，收长放短的中国版“扭转操作”显示，央行对未来长期流动性的政策或变局暂时也无明确把握性，其更倾向于将流动性调控工具向短期化方向倾斜，因其具有便于控制、易于转换方向的好处。

不过随着更多数据披露显示，央行此举最直接的原因或许是为了回笼过多的到期资金，其中部分是此前发行的部分定向央票到期投放所致。业内人士指出，从控制流动性总量考虑，央行选择续做，而不是重新启动央票，以免扰动市场的稳定预期。

中央国债登记结算公司最新公布数据显示，7月央票托管量净减少4,470亿元人民币，而若根据公开整理的数据，则仅净减少832亿元，两者差额在3,600亿元左右。市场人士的解读认为，差异或源于先前定向央票到期的扰动。

李刘阳对此指出，在将续做的央票扣除后，7月托管量依然净减少4,470亿元，说明当月到期量很大，“可能就是因为到期量很大而做的对冲，央行也不能主动发央票，否则信号意义太强，对市场预期影响太大。”

北京一大型银行交易员则指出，未来紧平衡是主基调，下半年利率较上半年会有所抬升，央行目的仍是降低同业杠杆，稳定通胀预期。

李刘阳则表示，未来还会有定向央票和常备借贷便利(SLF)等到期，由于信息不公开，难免会对资金面造成扰动，但相信央行在做流动性总量管理时会考虑进去。只要央行会做逆回购，引导市场利率下降到一定合理水平，“这个态度不变，或者市场对这个态度不质疑的话，肯定资金面不会出现6月份那样的极端情况。”

央行第二季度货币政策执行报告称，当期灵活开展了SLF、再贴现等创新工具组合，进而有效应对流动性的波动，截至6月末，SLF余额为4,160亿元；全国流动性再贷款、再贴现总额度共计4,641亿元。

**经济显好转迹象，长债或承压**

而中国近期的经济数据也能为央行未来货币政策会维持中性偏紧的基调提供一些佐证。除了先行指标--7月官方制造业PMI逆季节小幅回升外，甫公布的7月出口同比增长5.1%，进口增长10.9%，均高于预期。分析师认为或显示出内需已经现企稳迹象。

李刘阳指出，在7月管理层定下稳增长基调后，进入8月，资金状况有所好转，大家对经济好转的预期也在变强，7月官方PMI好于预期，接下来会观察更多经济指标，“周五的PPI、CPI和工业生产数据，还有发电量等一些经济指标，接下来看什么时候能起来了。”

上述北京的交易员也表示，近期官方数据显示中国经济保持平稳，基本面并未如市场预期低迷，央行没有采取明显的宽松政策是有道理的，中性偏紧的货币政策有利于避免通胀回升及货币的低效。

业内人士指出，因资金面预期稳定，短期利率正从之前的较高水平逐步回归，现券短端有一定操作机会，而长端收益率则会因需求偏淡向上抬升，以修复此前过于平坦的收益率曲线。

反映到债券市场，一级市场上长期债已有所反应，财政部周三续招标发行的七年期国债，以及今日的农发行七年期固息增发债，均延续了近期中长期利率债中标收益率偏高的走势，而今日同时招标的农发行三年债中标利率则低于预期。

上述北京交易员表示，各大行上半年配置较猛，进度已大部分完成，且目前机构多倾向缩短资产久期，以匹配负债，下半年长期债供给较多，发行可能不太理想。而未来一旦经济进一步企稳，下半年新债供给偏多及大行需求偏弱将双重施压，债市可能一时难以恢复乐观。

李刘阳则提到，二级市场现在短期机会更大，因为流动性回暖，市场利率会有一个从之前较高的水平向更合理位置回归的过程。“长端不是特别看好，四季度CPI增幅有可能突破3%以上的。”

因操作量缩减及央行票据到期量不大，本周公开市场最终仅净投放200亿元人民币。在经历公开市场此前连续五周零操作后，央行上周在时隔半年后重启逆回购操作，当周净投放1,360亿元。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。不过进入6月份，资金面紧张形势不断加剧，外汇占款趋减，央行先后暂停了正回购操作和央票发行。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 正回购 (周二) --

(周四) -- 逆回购 (周二) 120

(周四) 150 央票 （周二） --