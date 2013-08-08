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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 13:10 BJT

香港股市：恒生指数早盘上涨，此前出炉的中国贸易数据强于预期

路透香港8月8日 - 香港股市周四早盘上涨，此前中国公布的贸易数据强于预期，缓解了关于中国经济放缓的忧虑。

恒生指数 上升0.8%至21,755.23点。恒生国企指数 涨1.1%，有望录得三周来最大单日涨幅。

中国7月份进出口数据双双回归正增长，让市场看到经济趋稳信号。支撑外贸回升的重要理由包括去年同期基数较低的技术性因素，以及大宗商品价格回升，美国经济向好等基本面因素。

“最新数据让市场人士有信心进行押注，”致宝投资有限公司首席交易员陈思龙表示，“鉴于中国计划提振国内消费，以降低对出口的过多依赖，如果经济企稳，消费相关板块将受益。”

中国周五将公布居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据。(完)
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