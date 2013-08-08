台湾货币市场：两年期存单加权平均得标利率料在0.72%左右

* 标售标的：央行两年期定存单

* 金额：100亿台币

* 招标时间：周五（9日）

* 受访机构：10家（银行、票券商）

* 预测中值：0.72%

* 预测区间：0.68-0.80%

路透台北8月8日 - 台湾央行将在周五标售两年期定存单，为10年来首度重启两年期的标售。根据路透周四访问10家金融机构显示，明日标售的两年期存单加权平均得标利率中值在0.72%附近。预测区间低位及高位则拉大到0.68-0.80%。

银行资金调度人士认为，由于央行已10年未曾标售两年期存单，市场参考的指标有限，目前以一年期NCD及流动性较佳的两年公债102/7 为比价标的，认为此次两年期NCD应较364天期有一定利差，再以今日102/7收盘价0.7010%往上附加流动性风险溢价，中值落在0.72%附近。

〞NCD变现较不方便，理论上来说是应该较公债有一定溢价。〞一位本地银行交易员称。

路透调查的10家金融机构包括四家外资银行、四家本地银行及两家票券商。

市场资金调拨人士多数认为，由于两年期定存单天期过长，加上利率扬升的趋势并未转变，理论上其利率应该至少拉高至0.8-1.0%才让本地银行在风险及资金成本考量下有较高的拿券意愿。但由于央行100亿台币筹码稀少，再加上部分外资银行资金成本低廉，如果积极下标将拉低均标水准。

尽管利率趋势走扬，台湾央行此前标售的一年期NCD加权平均得标利率已连续五个月走低，市场此前解读货币市场资金去化依旧不易，因而虽利率跌势已经和缓，但暂时尚未反转向上。

另一外资银行人士指出，此次标售得标利率不是重点，因央行以测试市场水温为主，重点是央行后续是否定期而持续地发行两年期存单。考量到市场希望利率走高，央行又希望节省存单支出利息，得标利率不宜太低也不宜太高，利率在两年公债上方加上约2个基点，应是当前的合理水位。

本地银行交易员则指出，若此次加权利率依旧在0.70-0.75%之间徘徊，对本地银行来说并不具吸引力，主要是央行28天期的定存单利率仍在0.87%，而银行长天期资金的配置仍以放款为主，加上央行释出筹码稀少，不需要急在此时积极下标。

此次两年期央行定存单将于周五(9日)标售，下周一(12日)交割。此前央行新闻稿指出，〞未来另视资金情势及金融机构需求情况，决定两年期定期存单后续发行事宜。〞

上月央行1,000亿台币364天期存单加权平均得标利率为0.63%，符合市场预期，但已连续五个月下跌。

央行2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。央行表示，发行存单收回资金之效果，等同调高存款准备率，其总余额1兆(万亿)2,000亿台币，效果相当于调升存款准备率4.5个百分点。

央行上次标售两年期存单为2003年7月中旬，当时得标利率1.261%，央行重贴现率在1.375%。

以下为2000-2003年标售结果一览表：

标售日期 得标利率% 额度 央行重贴现率

(亿台币)

2003年 7月15日 1.261 390 1.375%

2003年 2月19日 1.457 200 1.625%

2003年 1月15日 1.529 100 1.625%

2003年 1月 2日 1.670 200 1.625%

2002年12月18日 1.694 150 1.625%

2002年12月11日 1.677 181 1.625%

2002年12月 5日 1.677 140 1.625%

2002年11月22日 1.782 12 1.625%

2002年11月21日 1.786 56 1.625%

2002年11月 8日 2.032 133 1.875%

2002年10月18日 2.110 4 1.875%

2002年10月 3日 2.132 110 1.875%

2002年 9月19日 2.193 120 1.875%

2002年 9月11日 2.110 5 1.875%

2002年 9月 5日 2.186 60 1.875%

2002年 8月26日 2.110 2 1.875%

2002年 8月22日 2.180 70 1.875%

2002年 8月14日 2.110 73.5 1.875%

2002年 8月 8日 2.132 114 1.875%

2002年 7月24日 2.207 17 1.875%

2002年 7月18日 2.225 137 1.875%

2002年 7月10日 2.247 20 1.875%

2002年 7月 8日 2.247 2 1.875%

2002年 7月 5日 2.247 17 1.875%

2002年 7月 4日 2.284 202 1.875%

2002年 6月26日 2.434 181 2.125%

2002年 6月25日 2.434 319 2.125%

2002年 6月24日 2.445 459 2.125%

2002年 5月28日 2.725 2 2.125%

2002年 5月27日 2.747 23 2.125%

2002年 4月29日 2.817 70 2.125%

2002年 4月 1日 2.787 119 2.125%

2002年 3月 4日 2.701 147 2.125%

2002年 2月 4日 2.779 97 2.125%

2002年 1月 7日 2.742 56.5 2.125%

2001年12月10日 2.530 102 2.250%

2001年11月12日 2.314 30 2.250%

2001年10月15日 2.651 54 2.500%

2001年 9月19日 3.087 110 3.250%

2001年 8月20日 3.517 58 3.500%

2001年 7月23日 3.574 25 3.500%

2001年 6月22日 3.916 15 3.750%

2001年 5月28日 3.940 19 3.750%

2001年 4月30日 4.205 35 4.000%

2001年 4月 2日 4.272 10.5 4.125%

2001年 3月 5日 4.787 15 4.375%

2001年 2月 5日 4.973 209 4.375%

2000年12月18日 5.240 33 4.750%

2000年11月20日 5.249 35 4.750%

2000年10月23日 5.208 50 4.750%

2000年 9月25日 5.265 50 4.750%

2000年 8月28日 5.306 130 4.750%

2000年 5月11日 5.416 127 4.625%

2000年 3月16日 5.390 100 4.500%