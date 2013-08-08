《2013年中国央行公开市场单周资金流向一览》--8月8日

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
路透上海8月8日 - 中国央行本周继续通过公开市场逆回购操作来稳定市场预期，中标利率大幅下行，则 清晰传达其引导资金利率稳步回归的政策意图。而对央行三年央票到期续发的创新之举，市场也从最初的“锁 长放短”政策解读，转为偏中性看待。 分析人士认为，只要逆回购能够延续，市场对央行维持流动性基本稳定的预期应不会改变，下周逆回购利 率仍有望追随二级市场进一步小幅下调，预计银行间七天回购的利率中枢最终可能会落在3.5%-4%之间。 以下为2013年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 +1,890 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/8/3-8/9 100 -- -- -- 270 170 +200 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/7/27-8/2 850 -- -- -- 510 -- +1,360 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/7/20-7/26 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/7/13-7/19 1,600 -- -- -- -- -- +1,600 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/7/6-7/12 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/6/29-7/5 220 240 -- -- -- -- +460 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/6/22-6/28 -- 250 -- -- -- -- +250 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/6/15-6/21 180 140 40 -- -- -- +280 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/6/8-6/14 -- 920 -- -- -- -- +920 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/6/1-6/7 1,100 920 180 240 -- -- +1,600 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/5/25-5/31 -- 300 220 250 -- -- -170 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/5/18-5/24 1,200 380 160 140 -- -- +1,280 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/5/11-5/17 -- 1,010 440 920 -- -- -350 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/5/4-5/10 1,100 760 100 920 -- -- +840 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/4/27-5/3 -- 300 -- 300 -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/4/20-4/26 900 620 -- 280 -- -- +1,240 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/4/13-4/19 -- 870 -- 1,010 -- -- -140 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/4/8-4/12 150 440 -- 760 -- -- -170 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/3/30-4/7 -- 50 -- 300 -- -- -250 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/3/23-3/29 -- 50 -- 620 -- -- -570 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/3/16-3/22 -- 400 -- 870 -- -- -470 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/3/9-3/15 -- -- -- 440 -- -- -440 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/3/2-3/8 -- -- -- 50 -- -- -50 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/2/23-3/1 -- -- -- 50 -- -- -50 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/2/16-2/22 -- -- -- 500 -- 8,600 -9,100 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/2/2-2/8 -- -- -- -- 8,600 1,980 +6,620 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/26-2/1 -- -- -- -- 1,800 1,210 +590 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/19-1/25 -- -- -- -- 1,010 1,500 -490 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/12-1/18 -- -- -- -- 200 900 -700 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/7-1/11 -- -- -- -- 930 3,130 -2,200 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/1-1/6 -- -- -- -- 900 1,100 -200 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2012年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览，请点选 3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五。 4.因元旦假期调休原因，2013年1月首周统计时间为1/1-1/6(周日)。 5.2/9-2/15为春节假期，期间公开市场暂停操作。 6.因清明假期调休原因，4月4日到期的50亿元正回购到期资金应延至7日(周日)到账，计入3/30-4/7当周 。(完) (整理 丁淑琴； 审校 边竞)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。