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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 14:21 BJT

日本股市：日经指数收跌1.6%，在期权结算前交投震荡

路透东京8月8日 - 日本股市日经指数周四在震荡交投中下跌，日经期权8月合约 即将在周五结算，而投资者不愿在欠缺新的交投指引下大量建立部位。

日经指数 下跌1.6%至13,605.56点，此前一度因空头回补而高见14,031.14点，东证股价指数 跌1.4%至1,139.59点，交投淡静。

对日本央行一如预期维持货币政策稳定的决议，投资人大都反应冷淡。日本央行并未上调对经济的评估。。(完)
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