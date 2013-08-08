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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 14:25 BJT

韩国汇市：韩元兑美元上扬，此前中国贸易数据远好于预期

路透首尔8月8日 - 韩国韩元兑美元周四上扬，午后涨幅扩大，此前中国公布的7月贸易数据远好于预期，为区域出口商带来好兆头。

韩元兑美元 收报1,113.0，周三国内收盘报1,118.7。

韩国央行周四稍早宣布维持利率于2.50%不变，连续三个月按兵不动，符合市场预期。但投资人对此多反应平淡。(完)

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