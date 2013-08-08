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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 14:28 BJT

韩国股市：受中国贸易数据提振小幅收高，但外资卖盘抑制升势

路透首尔8月8日 - 韩国股市周四收高，中断之前的三日连跌，因中国贸易数据强于预期，但由于外资卖出韩股的规模为逾四周以来最大，令市场涨势受限。

韩国综合股价指数 收高0.3%，报1,883.97点，上日为下跌1.5%。

中国海关周四公布，7月出口同比增长5.1%，表现超预估，缓解了该国经济硬着陆的担忧。

但外资卖出1,659亿韩元(1.483亿美元)股票，抛售规模为7月8日以来最大。一些分析师指因投资者在近期市场扬升后锁定获利。(完)
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