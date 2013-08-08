版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 14:45 BJT

东京汇市：美元触及七周低点，澳元在亮丽中国贸易数据出炉后跳升

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3336      1.3336       +0.00       +1.08      1.3194
 美元/日圆                            96.20       96.32       -0.12      +10.91       86.74
 欧元/日圆                           128.29      128.45       -0.12      +12.08      114.46
 美元/瑞郎                           0.9211      0.9216       -0.05       +0.61      0.9155
 英镑/美元                           1.5505      1.5487       +0.12       -4.59      1.6251
 美元/加元                           1.0407      1.0422       -0.14       +4.90      0.9921
 澳元/美元                           0.9082      0.8998       +0.93      -12.61      1.0393
 新西兰元/美元                       0.7968      0.7968       +0.00       -3.80      0.8283
 澳元/日圆                           87.380      86.670       +0.82       -3.05      90.130
 新西兰元/日圆                       76.660      76.750       -0.12      -45.56     140.820
 英镑/日圆                           149.15      149.17       -0.01       +5.92      140.82
 澳元/新西兰元                       1.1394      1.1283       +0.98       -9.14      1.2540
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
      
      
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 王翔琼；审校 杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐