中国房地产：1-7月房地产开发投资同比增20.5%，新开工面积增8.4%

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京8月9日 - 中国国家统计局周五公布，中国1-7月房地产开发投资同比增长20.5%，略高于1-6月增速20.3%。
统计局并公布，1-7月房屋新开工面积同比增长8.4%；商品房销售面积同比增长25.8%，销售额增长37.8%。
此前数据显示，1-6月房屋新开工面积同比增长3.8%；同期，商品房销售面积同比增长28.7%，销售额同比增43.2%。(完)
欲了解更多详情，请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/) (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。