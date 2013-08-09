版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 13:38 BJT

中国房地产：1-7月房地产开发投资同比增20.5%，新开工面积增8.4%

路透北京8月9日 - 中国国家统计局周五公布，中国1-7月房地产开发投资同比增长20.5%，略高于1-6月增速20.3%。

统计局并公布，1-7月房屋新开工面积同比增长8.4%；商品房销售面积同比增长25.8%，销售额增长37.8%。

此前数据显示，1-6月房屋新开工面积同比增长3.8%；同期，商品房销售面积同比增长28.7%，销售额同比增43.2%。(完)

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/) (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐