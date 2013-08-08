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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 15:03 BJT

背景资料: 中国人民银行三季度公开市场操作一览表

1.以下为央行2013年第三季度所进行的各期逆回购操作金额和利率

     日期    招标量      7天期(%)   14天期(%)   
          (亿元人民币)
    
     8/8    150          --       4.10%
     8/6    120         4.00%      --
     8/1    340          --       4.50% 
     7/30   170         4.40%      -- 

  注: 浏览央行2013年二季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2013年一季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2012年四季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2012年三季度公开市场操作情况，请点选 (完)

 (整理 丁淑琴； 审校 边竞)
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