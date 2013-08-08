CNH市场动态：中国贸易数据利好带动人民币走强，高点亦现进口商美元买盘

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
路透香港8月8日 - 香港离岸人民币 周四上涨，优于预期的贸易数据令近期人民币涨势再获支撑，即期、远汇双双走升，但高点见进口商进场买相对便宜的美元，收盘时升幅缩小，今日交投略较前几日回温，但整体仍不脱夏日平淡气氛。
银行人士指出，数据公布后也见到一些部位调整以及客盘买美元，减缓离岸汇价上涨速度。市场下一步将观望中间价是否也结束近期的横盘游移，以确定下一方向。
“出口的情况比预料好一些，对人民币气氛有支撑，”一外资行人士说，＂不过，市场对作高人民币相对谨慎，大家还摸不清央行的方向，这一个月来中间价基本在6.17区间波动，要等到中间价有突破。”
另一亚洲银行人士也指出，市场仍谨慎观望美元反转上涨的可能性，近日的离岸汇市多是由客盘带动。
本地时间下午5:30时，离岸人民币 报6.1151，上日尾盘在6.1174，盘中区间在6.1128-6.1175，但距离6月初触及的历史高点6.1000仍有一段距离。
无本金远期外汇(NDF) 今日也与现汇同步，美元兑人民币升水点子缩减，美元/人民币一年期品种 报6.2623/6.2660，上日在6.2765/6.2795。
市场人士指出，在贸易数据公布后见美元卖盘，但一年期在6.2600附近获支撑，且境内人民币尾盘由高点回落，亦令境外人士担心是央行出手而获利了结美元部位。
境内人民币兑美元即期 周四刷新盘中纪录高位后转而收跌。隔夜美元走弱，人民币中间价连续第四天小幅上涨，加之甫公布的进出口数据好于预期，且离岸人民币走势强劲，均鼓舞境内客盘结汇，盘中向上推进至6.1143元新高，但尾盘购汇集中出击，令人民币最终收跌，市场心态仍显谨慎。
中国海关公布，7月出口同比增长5.1%，进口增长10.9%，路透调查预估分别为增长3%和2.1%。分析师认为，进口增速高于预期或显示出内需已经现企稳迹象。而对照8%的全年贸易增长目标，实现仍有难度。
美银美林发布报告指出。贸易数据连同先前的官方采购经理人指数，支持中国经济较佳的看法，并有助于提振市场信心。出口成长显示外贸需求回温，而进口增速则反应了内需也在复苏。该投行预期，人民币兑美元汇率未来几个月将保持稳定，不会明显贬值，且市场对于资金流出的担忧也过度了。(完)
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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。