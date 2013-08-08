CNH市场动态：中国贸易数据利好带动人民币走强，高点亦现进口商美元买盘

路透香港8月8日 - 香港离岸人民币 周四上涨，优于预期的贸易数据令近期人民币涨势再获支撑，即期、远汇双双走升，但高点见进口商进场买相对便宜的美元，收盘时升幅缩小，今日交投略较前几日回温，但整体仍不脱夏日平淡气氛。

银行人士指出，数据公布后也见到一些部位调整以及客盘买美元，减缓离岸汇价上涨速度。市场下一步将观望中间价是否也结束近期的横盘游移，以确定下一方向。

“出口的情况比预料好一些，对人民币气氛有支撑，”一外资行人士说，＂不过，市场对作高人民币相对谨慎，大家还摸不清央行的方向，这一个月来中间价基本在6.17区间波动，要等到中间价有突破。”

另一亚洲银行人士也指出，市场仍谨慎观望美元反转上涨的可能性，近日的离岸汇市多是由客盘带动。

本地时间下午5:30时，离岸人民币 报6.1151，上日尾盘在6.1174，盘中区间在6.1128-6.1175，但距离6月初触及的历史高点6.1000仍有一段距离。

无本金远期外汇(NDF) 今日也与现汇同步，美元兑人民币升水点子缩减，美元/人民币一年期品种 报6.2623/6.2660，上日在6.2765/6.2795。

市场人士指出，在贸易数据公布后见美元卖盘，但一年期在6.2600附近获支撑，且境内人民币尾盘由高点回落，亦令境外人士担心是央行出手而获利了结美元部位。

境内人民币兑美元即期 周四刷新盘中纪录高位后转而收跌。隔夜美元走弱，人民币中间价连续第四天小幅上涨，加之甫公布的进出口数据好于预期，且离岸人民币走势强劲，均鼓舞境内客盘结汇，盘中向上推进至6.1143元新高，但尾盘购汇集中出击，令人民币最终收跌，市场心态仍显谨慎。

中国海关公布，7月出口同比增长5.1%，进口增长10.9%，路透调查预估分别为增长3%和2.1%。分析师认为，进口增速高于预期或显示出内需已经现企稳迹象。而对照8%的全年贸易增长目标，实现仍有难度。

美银美林发布报告指出。贸易数据连同先前的官方采购经理人指数，支持中国经济较佳的看法，并有助于提振市场信心。出口成长显示外贸需求回温，而进口增速则反应了内需也在复苏。该投行预期，人民币兑美元汇率未来几个月将保持稳定，不会明显贬值，且市场对于资金流出的担忧也过度了。(完)

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