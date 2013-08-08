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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 15:18 BJT

日本债市：公债缩减跌幅，因日经指数由升转跌

当日涨跌    上日
                                      最新报价   (基点)    收市价
                                                              
 两年期公债                             0.110%      +0.5    0.105%
 五年期公债                             0.285%      +1.0    0.275%
 10年期公债                             0.755%      +0.5    0.750%
 20年期公债                             1.685%      -2.5    1.710%
 30年期公债                             1.795%      -3.0    1.825%
 10年期公债期货    <0#JGB:>             144.01     -0.01    144.02
                                                                  
 注1：公债期货涨跌为点数。                                
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。                              
 (完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪 审校 隋芬)
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