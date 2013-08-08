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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 15:14 BJT

台湾债市：五年公债殖利率随美债小跌，观望明日标售两年存单情况

* 五年期公债殖利率小跌
    * 市场观望心态仍浓厚

    路透台北8月8日 - 台湾债市五年期公债殖利率周四收盘小跌。由于美债殖利率下滑、
以及台股收跌，令五年期公债殖利率收盘小跌；但十年期公债则稍有向上。
    
    此外，交易员表示，五年期公债今日的空单借券金额较昨天稍少，估计空单稍进场回补
，也令殖利率较上日往下。他们认为，近期将是消息面的空窗期，估计台债殖利率将会在此
间附近稍做盘整。
    
    〞观望，大家都在观望。〞一位证券商交易员说。
    
    他们也认为，明日央行将标售两年期的定存单，其结果将会是市场关注的焦点。但在此
变数之前，市场仍以观望视之。估计五年券102/2的交易区间在1.10-1.13%，十年券102/6期
在1.52-1.55%。 
   
    台股 周四跌0.17%，报7,907.67点。
    
    美国公债价格周三上涨，因收益率上升吸引买家认购财政部标售的10年期公债，这是本
周三次附息公债发售的第二笔。指标10年期公债 升13/32，收益率从周二尾盘的
2.64%降至2.60%。     
           收盘价                    涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
   年期      期别                    (基点)                             (亿台币)
      5     102/2                     -1.19     1.1031   1.0970-1.1198     164.5
     10     102/6                     -1.00     1.5400   1.5400-1.5400       1.0
          
    不少交易员认为，央行本次标售100亿的两年期存单，由于金额尚小，所以对市场利率
先以观望视之。
    
    但一位票券商主管认为，央行本次标售两年期存单，日后应该会持续的定期标售，只要
是两年期的长钱锁定累积达到1,000-2,000亿台币，整个市场的资金即会慢慢开始感受到紧
缩的效果，短率可能因此缓步反映走高。
    
    台湾央行宣布本周五(9日)将标售100亿台币的两年期定存单，12日发行，这是10年以来
首次标售。央行一不愿具名的官员表示，为了因应银行的建议，增加投资工具。
    
    上日为止，央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,229.65
亿台币。(台湾央行2000-2003年两年期存单标售/申购概况，请见               
)
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/5                     没有成交
         20       102/8                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10       102/6                       1.5400
          5       102/2                       1.1031
          2       102/7                       0.7010
 (完) 

 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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