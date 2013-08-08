台湾债市：五年公债殖利率随美债小跌，观望明日标售两年存单情况

* 五年期公债殖利率小跌 * 市场观望心态仍浓厚 路透台北8月8日 - 台湾债市五年期公债殖利率周四收盘小跌。由于美债殖利率下滑、 以及台股收跌，令五年期公债殖利率收盘小跌；但十年期公债则稍有向上。 此外，交易员表示，五年期公债今日的空单借券金额较昨天稍少，估计空单稍进场回补 ，也令殖利率较上日往下。他们认为，近期将是消息面的空窗期，估计台债殖利率将会在此 间附近稍做盘整。 〞观望，大家都在观望。〞一位证券商交易员说。 他们也认为，明日央行将标售两年期的定存单，其结果将会是市场关注的焦点。但在此 变数之前，市场仍以观望视之。估计五年券102/2的交易区间在1.10-1.13%，十年券102/6期 在1.52-1.55%。 台股 周四跌0.17%，报7,907.67点。 美国公债价格周三上涨，因收益率上升吸引买家认购财政部标售的10年期公债，这是本 周三次附息公债发售的第二笔。指标10年期公债 升13/32，收益率从周二尾盘的 2.64%降至2.60%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 -1.19 1.1031 1.0970-1.1198 164.5 10 102/6 -1.00 1.5400 1.5400-1.5400 1.0 不少交易员认为，央行本次标售100亿的两年期存单，由于金额尚小，所以对市场利率 先以观望视之。 但一位票券商主管认为，央行本次标售两年期存单，日后应该会持续的定期标售，只要 是两年期的长钱锁定累积达到1,000-2,000亿台币，整个市场的资金即会慢慢开始感受到紧 缩的效果，短率可能因此缓步反映走高。 台湾央行宣布本周五(9日)将标售100亿台币的两年期定存单，12日发行，这是10年以来 首次标售。央行一不愿具名的官员表示，为了因应银行的建议，增加投资工具。 上日为止，央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,229.65 亿台币。(台湾央行2000-2003年两年期存单标售/申购概况，请见 ) 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.5400 5 102/2 1.1031 2 102/7 0.7010 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)