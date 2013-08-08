****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
英国央行周三打破传统，计划维持利率在纪录低点直到失业率跌至7%或以下，英央行称这大概要需要三年 之久。英国央行称，如果公众的中期通胀预期上升到危险水准，或者央行预期未来18到24个月通胀率将为2.5% 或更高，以及如果低利率威胁到金融稳定性，那么央行将会考虑升息。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托周三表示，如果近期美国就业市场的改善持续，那么美联储可 能很快开始缩减购债刺激举措。 日本央行周四维持货币政策不变，且未上调经济评估，而是决定等待观察更多线索来判断信心改善是否会 促使企业增加资本支出。 韩国央行周四连续第三个月维持利率不变，符合市场预期。央行有望在年底前一直维持利率不变，届时其 将评估全球经济。 最新利率水准* 最近一次变动 美洲 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率8.5% 2013年7月11日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.50% 2013年5月9日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点 泰国 一天期附买回利率2.50% 2013年5月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率7.25% 2013年5月3日降25基点 附卖回利率6.25% 2013年5月3日降25基点 印尼 指标利率6.50% 2013年7月11日上调50个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.50% 2013年5月2日降25基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率1.00% 2012年12月18日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点 一天期存款利率4.5% 2012年12月10日上调25基点 非洲 南非 附买回利率5.0% 2012年7月19日降50基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25 %。(完) (整理 蔡美珍)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。