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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 15:36 BJT

全球金市：金价连涨两日，得益于美元走弱

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1292.64 5.50 +0.43 -22.81

现货银 19.76 0.20 +1.02 -34.74

现货铂金 1445.99 10.28 +0.72 -5.80

现货钯金 727.47 6.50 +0.90 5.13

COMEX期金 1291.60 6.30 +0.49 -22.93 24051

COMEX期银 19.73 0.22 +1.14 -34.90 7031

汇率

欧元/美元 1.3363

美元/日圆 96.13

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/王翔琼；审校 蔡美珍)
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