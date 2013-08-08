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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 15:39 BJT

韩国债市：公债小涨，受低接买兴和美债上扬的扶助

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.65 105.55

10年期公债收益率 3.58% 3.59%

五年期公债收益率 3.23% 3.25%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 隋芬)
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