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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 15:50 BJT

《汇市简讯》欧元/美元买单在1.3310-20、1.3300和1.3280-90

0704GMT

* 欧元/美元卖单在1.3350，停止单在1.3360，卖单直到1.3400

* 美元/日圆买单位于96.00，停止单挂在95.90和95.80，买单直到95.50

* 美元/日圆卖单埋在96.70-80和97.00

* 欧元/日圆买单在128.20和128.00，下方埋有停止单

* 欧元/日圆卖单挂在128.90-00，129.15-20和129.35-50

* 欧元/美元行权价在1.3350的期权即将到期。(完)

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