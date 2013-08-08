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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 16:28 BJT

澳洲个股：力拓将持续经营旗下亏损事业Pacific Aluminium

* Pacific Aluminium将重新并入Rio Tinto Alcan

* 力拓上半年基本获利下滑18%，符合市场预估

* CEO称上半年已削减15亿美元成本

路透墨尔本8月8日 - 力拓 称已放弃企图出售陷入亏损的Pacific Aluminium事业，力拓并公布上半年基本获利下滑18%，因受铁矿石、铜及煤炭价格下跌影响。

力拓在2011年即求售Pacific Aluminium，但未能找到买家，并决定不寻求将其分拆给股东。Pacific Aluminium在澳洲和新西兰拥有五座炼铝厂、一处矾土矿场及氧化铝炼厂。

力拓2007年以380亿美元收购加拿大铝业(Alcan)后，在铝事业的减记及认列损失已达300亿美元。为设法止血，力拓2011年将Pacific Aluminium区隔成独立事业。

现在力拓决定把Pacific Aluminium重新整合至Rio Tinto Alcan。

力拓上半年基本获利下滑至42.3亿美元，符合分析师预期。上年同期为51.5亿美元。

净利减少至17亿美元，受到一笔19亿美元的非现金汇兑亏损，以及一笔3亿美元减记的影响。

至于力拓备受关注的两年削减50亿美元成本计划，公司表示，今年上半年已在营运及探勘支出方面删减成本15亿美元。

力拓并调升派息15%至83.5美分，分析师平均预估为84美分。(完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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