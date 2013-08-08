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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 16:17 BJT

金属期市：铜价触及近两个月高位，受中国贸易数据乐观支撑

0712GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7163.00 157.00 +2.24 -9.66

上海期铜 51510 1530 +3.06 -10.70

COMEX期铜 3.25 0.08 +2.57 --

LME期铝 1819.00 22.00 +1.22 -12.17

上海期铝 14255 55 +0.39 -7.10

LME期锌 1875.50 27.50 +1.49 -9.11

上海期锌 14650 -895 -5.76 -5.76

LME期镍 14190.00 215.00 +1.54 -17.28

LME期铅 2136.75 30.75 +1.46 -8.69

上海期铅 14150.00 125.00 +0.89 -7.21

LME期锡 21675.00 405.00 +1.90 -7.37

LME/上海套利价差^ -415

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 李婷仪)
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