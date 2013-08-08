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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 16:08 BJT

中国期市：沪铜收盘大涨3%至近两个月高位，贸易数据强劲提振多头信心

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1311     51,510      3.06      282,970 
         黄金(au)     1312     258.10      0.60      144,032 
         螺纹钢 (rb)  1401      3,743      1.05    1,588,342 
         橡胶 (ru)    1401     19,070      4.01      188,346 
 大商所  豆粕 (m)     1401      3,154      0.80    1,852,524 
         豆油 (y)     1401      6,900     -0.38      738,536 
         焦炭 (j)     1401      1,517      2.29      285,236 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      4,964      0.79      528,716 
         棉花 (cf)    1401     19,765     -0.10       71,742 
 中金所  沪深300(if)  1308    2,265.4     -0.20       60,291 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦；审校 曾祥进)
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