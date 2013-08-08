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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 16:42 BJT

英国金融：银行业者必须继续强化资产负债表--央行总裁卡尼

路透伦敦8月8日 - 英国央行总裁卡尼周四表示，央行需要确保英国银行业者改变其文化，并进一步强化自身的安全网。

“前总裁金恩与他的同事在改善银行业资产负债表方面取得了重大进展。我们需要善始善终。”卡尼在英国广播公司(BBC)的电台采访中称。

“文化问题很关键。这些金融机构的文化需要改变。”他补充道。

英国央行周三打破传统，计划维持利率在纪录低点直到失业率跌至7%或以下，英央行称这大概要需要三年之久。

卡尼周四表示，英国应当避免犯下日本在20年前所犯的错误，这很重要。日本当时过早地撤出了经济刺激政策。(完) (编译 洪曦; 审校 隋芬)
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