《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--8月8日

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
路透香港8月8日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地 时间16:06时,1港元=0.78861人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为6.44%，低于上交易日收盘的6.79%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格 A/H股比 (元) (港元) 价 工商银行 3.90 4.95 1.00 建设银行 4.31 5.59 0.98 中国银行 2.66 3.17 1.06 农业银行 2.45 3.11 1.00 招商银行 10.75 12.56 1.09 中信银行 3.49 3.52 1.26 交通银行 3.85 5.02 0.97 民生银行 8.49 7.41 1.45 中国人寿 13.40 18.30 0.93 中国平安 32.91 49.50 0.84 中国太保 16.25 24.20 0.85 中信证券 10.71 13.96 0.97 新华人寿 22.42 20.40 1.39 海通证券 10.94 10.08 1.38 华能国际 5.78 8.13 0.90 大唐发电 5.31 3.36 2.00 华电国际 3.13 3.44 1.15 中煤能源 5.16 4.18 1.57 中国神华 16.11 22.05 0.93 中国石油 7.97 8.81 1.15 兖州煤业 9.98 5.59 2.26 中国石化 4.37 5.59 0.99 上海石化 8.19 2.54 4.09 中海油服 15.48 17.40 1.13 仪征化纤 8.47 2.11 5.09 中国铝业 3.17 2.43 1.65 江西铜业 16.51 13.52 1.55 洛阳钼业 7.33 2.99 3.11 紫金矿业 2.44 1.63 1.90 马钢股份 1.61 1.91 1.07 鞍钢股份 2.95 4.65 0.80 重庆钢铁 2.77 1.08 3.25 海螺水泥 15.19 24.20 0.80 洛阳玻璃 5.08 1.42 4.54 北人股份 10.16 3.60 3.58 中联重科 5.22 5.57 1.19 金隅股份 4.97 4.89 1.29 中国国航 3.88 5.06 0.97 东方航空 2.36 2.33 1.28 南方航空 2.62 2.81 1.18 中国远洋 2.83 3.29 1.09 中海集运 1.95 1.93 1.28 中集集团 11.06 12.48 1.12 中海发展 3.49 3.45 1.28 宁沪高速 5.26 8.22 0.81 深高速 2.72 2.60 1.33 成渝高速 2.66 1.92 1.76 皖通高速 3.50 3.43 1.29 广深铁路 2.36 3.47 0.86 中国南车 4.08 5.54 0.93 中国交建 4.04 6.00 0.85 中国铁建 4.81 7.92 0.77 中国中铁 2.68 4.14 0.82 长城汽车 43.33 37.10 1.48 比亚迪 36.29 31.05 1.48 广汽集团 8.36 7.60 1.39 青岛啤酒 42.64 61.80 0.87 广州药业 36.54 29.70 1.56 新华制药 4.44 2.01 2.80 海信科龙 7.60 4.91 1.96 南京熊猫 8.03 3.31 3.08 晨鸣纸业 4.01 2.94 1.73 上海医药 11.99 15.74 0.97 中兴通讯 15.02 13.68 1.39 东方电气 10.19 10.98 1.18 潍柴动力 18.27 26.95 0.86 东北电气 2.28 0.93 3.11 广船国际 10.71 7.30 1.86 经纬纺机 7.96 4.82 2.09 昆明机床 4.84 1.90 3.23 一拖股份 7.38 5.12 1.83 北辰实业 2.87 1.76 2.07 创业环保 8.48 3.10 3.47 中国中冶 1.62 1.42 1.45 金风科技 5.70 4.54 1.59 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。