《中国上海证交所A+B股股价对比表》--8月8日

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
路透香港8月8日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:09时,1美元=6.119人民币CNY= CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元 B股股价( A/B股比 ) 美元) 价 仪电电子 3.92 0.397 1.61 市北高新 7.14 0.511 2.28 大众交通 5.96 0.653 1.49 永生投资 15.54 1.222 2.08 老凤祥 16.2 2.079 1.27 S中纺机 18.45 0.725 4.16 鼎立股份 13.63 0.673 3.31 氯碱化工 6.44 0.455 2.31 双钱股份 8.92 0.697 2.09 海立股份 6.02 0.55 1.79 浦东金桥 7.5 0.93 1.32 外高桥 13.5 1.002 2.20 ST联华 15.8 1.041 2.48 锦江投资 6.21 0.744 1.36 中路股份 13.68 0.781 2.86 金山开发 8.12 0.495 2.68 海欣股份 8.17 0.589 2.27 耀皮玻璃 5.36 0.472 1.86 大江股份 3.88 0.299 2.12 上柴股份 14.13 0.812 2.84 丹化科技 7.7 0.63 2.00 上海三毛 6.21 0.73 1.39 友谊股份 6.81 1.028 1.08 上工申贝 5.83 0.462 2.06 上海机电 12.72 1.164 1.79 宝信软件 24.36 1.701 2.34 上海物贸 5.89 0.504 1.91 自仪股份 5.57 0.544 1.67 上海普天 8.44 0.576 2.39 陆家嘴 10.75 1.36 1.29 华新水泥 12.17 1.419 1.40 锦江股份 12.2 1.222 1.63 鄂尔多斯 6.58 0.871 1.23 华电能源 2.37 0.299 1.30 SST天海 4.21 0.294 2.34 大名城 5.41 0.416 2.13 东方通信 5.26 0.496 1.73 黄山旅游 10.89 1.265 1.41 开开实业 8.94 0.692 2.11 海南航空 1.99 0.391 0.83 ST轻骑 3.59 0.285 2.06 振华重工 2.96 0.371 1.30 锦州港 3.95 0.375 1.72 九龙山 2.62 0.301 1.42 凌云股份 6.18 0.511 1.98 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 赵红梅; 审校 黄凯)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。