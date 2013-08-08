《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--8月8日

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
路透香港8月8日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:11时,1港元=0.78884人民币H KDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价 A/B股比 元) (港元) 价 万科 9.79 14.35 0.86 深物业 8.58 7.16 1.52 南玻 9.33 6.18 1.91 深康佳 3.52 2.67 1.67 ST中华 4.19 1.56 3.40 ST中冠 9.09 4.47 2.58 深深宝 7.80 5.56 1.78 深华发 6.48 3.54 2.32 深赤湾 10.32 11.38 1.15 招商地产 28.20 24.31 1.47 特力 6.17 4.02 1.95 飞亚达 6.90 6.15 1.42 一致药业 37.92 31.30 1.54 深深房 3.26 2.72 1.52 ST盛润 6.18 5.15 1.52 深南电 3.81 2.60 1.86 深纺织 7.45 5.38 1.76 方大集团 5.80 3.01 2.44 深国商 22.50 10.35 2.76 深赛格 4.34 2.83 1.94 宝石 17.71 9.44 2.38 小天鹅 7.95 8.00 1.26 粤高速 2.63 2.51 1.33 晨鸣纸业 4.01 3.73 1.36 ST珠江 3.15 2.36 1.69 丽珠 44.19 36.75 1.52 美菱电器 3.41 3.52 1.23 大冷股份 7.65 5.79 1.67 粤电力 4.79 4.45 1.36 佛山照明 6.49 5.46 1.51 江铃汽车 16.26 20.35 1.01 沙隆达 9.82 5.22 2.38 苏常柴 5.65 4.38 1.64 威孚高科 21.82 18.96 1.46 古井贡酒 21.33 17.14 1.58 ST东海 5.65 4.33 1.65 长安汽车 10.18 9.95 1.30 京东方 2.13 1.84 1.47 鲁泰 8.42 9.25 1.15 本钢板材 2.68 2.43 1.40 张裕 32.33 28.68 1.43 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 赵红梅；审校 黄凯)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。