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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 16:32 BJT

更新版-新兴汇市：中国数据向好提振新兴亚币，韩元和泰铢领涨

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 日圆                         96.30      96.39      +0.09      -9.88      86.79
 坡元*                       1.2615     1.2673      +0.46      -3.14     1.2219
 台币                        29.960     30.025      +0.22      -2.75     29.136
 韩元                       1112.26    1118.70      +0.58      -3.75    1070.60
 泰铢                         31.24      31.43      +0.61      -2.02      30.61
 菲律宾披索                   43.56      43.69      +0.30      -5.76      41.05
 印尼卢比*                 10280.00   10280.00      +0.00      -6.32    9630.00
 印度卢比                     61.09      61.30      +0.34      -9.99      54.99
 马币*                       3.2530     3.2545      +0.05      -5.99     3.0580
 人民币                      6.1202     6.1192      -0.02      +1.80     6.2303
 
     * 印尼、马来西亚和新加坡金融市场因假期休市。(完)
        
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 (编译 张若琪 审校 于春红)
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