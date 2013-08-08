中国债市：中长债收益率升势加剧，贸易数据转暖令市场情绪更显谨慎

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
路透上海8月8日 - 中国银行间债市周四中长期利率债收益率升势加剧，10年国债一度走高近10个基点(bp)。7月贸易数据好于预期，或显示经济已有触底走稳迹象，债市本已偏弱的人气再受打击，加之农发行七年新债发行结果仍不理想，中长债抛盘进一步涌出。
交易员并指出，尽管中长期国债收益率多已创出年内高点，但当前对基本面、资金面等预期的不确定性仍较大，债市整体弱势格局暂难扭转，收益率曲线或呈进一步陡峭化。
“（农发七年新债）招标比较高，贸易数据肯定也有影响，资金面现在关键是大家没信心，这个没办法。”上海一券商交易员称。
受欧美经济复苏和国内需求反弹推动，中国7月进出口同比增速双双由负转正，进一步验证宏观经济缓中趋稳。但单月出现的“反弹小浪花”并不能扭转整体经济持续低位运行的态势，实现全年进出口8%的增长目标仍有难度。
上海一外资银行交易员则表示，今日10年国债收益率盘中最高曾冲高至3.86%，抛盘沉重的同时，也有部分银行资金入场买券，令其走势略受支撑。
农业发展银行周四招标的两期固息新债，继续体现着弱市中市场对不同期限的偏好分化。市场人士表示，长期资金预期还不是特别乐观，市场情绪略有偏悲观，七年增发债结果较预期均值略高，认购情况也更差一些，三年期品种表现则稍好一些。
中国央行本周继续通过公开市场逆回购操作来稳定市场预期，中标利率大幅下行，则清晰传达其引导资金利率稳步回归的政策意图。而对央行三年央票到期续发的创新之举，市场也从最初的“锁长放短”政策解读，转为偏中性看待。
剩余期限约9.79年的固息国债130011券最新成交对应收益率 在3.85%，盘中高点为3.86%，上日收报3.7780%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 3.1821 3.7903
上日 3.1208 3.8867
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8056/3.7500 国债参考率报价 3.4820/3.4000 金融债参考率报价 4.0989/4.0303(完)
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。