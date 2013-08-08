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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 16:47 BJT

中国债市：中长债收益率升势加剧，贸易数据转暖令市场情绪更显谨慎

路透上海8月8日 - 中国银行间债市周四中长期利率债收益率升势加剧，10年国债一度走高近10个基点(bp)。7月贸易数据好于预期，或显示经济已有触底走稳迹象，债市本已偏弱的人气再受打击，加之农发行七年新债发行结果仍不理想，中长债抛盘进一步涌出。

交易员并指出，尽管中长期国债收益率多已创出年内高点，但当前对基本面、资金面等预期的不确定性仍较大，债市整体弱势格局暂难扭转，收益率曲线或呈进一步陡峭化。

“（农发七年新债）招标比较高，贸易数据肯定也有影响，资金面现在关键是大家没信心，这个没办法。”上海一券商交易员称。

受欧美经济复苏和国内需求反弹推动，中国7月进出口同比增速双双由负转正，进一步验证宏观经济缓中趋稳。但单月出现的“反弹小浪花”并不能扭转整体经济持续低位运行的态势，实现全年进出口8%的增长目标仍有难度。

上海一外资银行交易员则表示，今日10年国债收益率盘中最高曾冲高至3.86%，抛盘沉重的同时，也有部分银行资金入场买券，令其走势略受支撑。

农业发展银行周四招标的两期固息新债，继续体现着弱市中市场对不同期限的偏好分化。市场人士表示，长期资金预期还不是特别乐观，市场情绪略有偏悲观，七年增发债结果较预期均值略高，认购情况也更差一些，三年期品种表现则稍好一些。

中国央行本周继续通过公开市场逆回购操作来稳定市场预期，中标利率大幅下行，则清晰传达其引导资金利率稳步回归的政策意图。而对央行三年央票到期续发的创新之举，市场也从最初的“锁长放短”政策解读，转为偏中性看待。

剩余期限约9.79年的固息国债130011券最新成交对应收益率 在3.85%，盘中高点为3.86%，上日收报3.7780%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.1821 3.7903

上日 3.1208 3.8867

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8056/3.7500 国债参考率报价 3.4820/3.4000 金融债参考率报价 4.0989/4.0303(完)

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