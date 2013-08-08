中国债市：利率互换长端向上攀升，贸易数据反弹引发经济企稳预期

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
路透上海8月8日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周四长端上行。交易员表示，公开市场逆回购利率下探，资金面相对平稳，不过早间公布的7月进出口数据均优于预期，令投资者对经济低位企稳预期增强，IRS短端变动不大，长端小幅上行，前期平坦的曲线有所陡峭化。
“短端基本和前一日持平，长端上来了3个点(bp)左右。”上海一商业银行交易员称。
他认为，早间公布的进出口数据均优于预期，市场对基本面预期有所转向，“经济可能没那么差，现券长端(收益率)也在反弹，曲线开始陡峭化。”
受欧美经济复苏和国内需求反弹推动，中国7月进出口同比增速双双由负转正，出口同比增长5.1%，进口增长10.9%；7月贸易顺差为178.2亿美元。外贸数据进一步验证中国宏观经济缓中趋稳。
该交易员还提到，公开市场上央行继续逆回购，稳定市场信心，且今日14天期品种的收益率亦同步下行40个bp，令现券及IRS的短端表现都较为平稳，“短端(收益率)未来是否还有下行空间，看央行下周的操作吧。”他称。
中国央行本周继续通过公开市场逆回购操作来稳定市场预期，中标利率大幅下行，则清晰传达其引导资金利率稳步回归的政策意图。而对央行三年央票到期续发的创新之举，市场也从最初的“锁长放短”政策解读，转为偏中性看待。
银行间资金市场周四主要回购加权利率 中七天续跌，而隔夜小升。交易员指出，本周公开市场逆回购操作规模缩量或更多表明大型银行资金需求不大，二级市场方面流动性整体难言宽松，呈紧平衡态势。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周四 3.8870/3.9930 3.8340/3.9100 3.8890/3.9680 4.0260/4.1020 4.0213/4.2638
周三 3.8980/4.0030 3.8330/3.9120 3.8660/3.9400 3.9880/4.0720 4.0063/4.2388
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变化 -0.0110/-0.0100 +0.0010/-0.0020 +0.0230/+0.0280 +0.0380/+0.0300 +0.0150/+0.0250
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。