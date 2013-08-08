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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 16:44 BJT

中国债市：利率互换长端向上攀升，贸易数据反弹引发经济企稳预期

路透上海8月8日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周四长端上行。交易员表示，公开市场逆回购利率下探，资金面相对平稳，不过早间公布的7月进出口数据均优于预期，令投资者对经济低位企稳预期增强，IRS短端变动不大，长端小幅上行，前期平坦的曲线有所陡峭化。

“短端基本和前一日持平，长端上来了3个点(bp)左右。”上海一商业银行交易员称。

他认为，早间公布的进出口数据均优于预期，市场对基本面预期有所转向，“经济可能没那么差，现券长端(收益率)也在反弹，曲线开始陡峭化。”

受欧美经济复苏和国内需求反弹推动，中国7月进出口同比增速双双由负转正，出口同比增长5.1%，进口增长10.9%；7月贸易顺差为178.2亿美元。外贸数据进一步验证中国宏观经济缓中趋稳。

该交易员还提到，公开市场上央行继续逆回购，稳定市场信心，且今日14天期品种的收益率亦同步下行40个bp，令现券及IRS的短端表现都较为平稳，“短端(收益率)未来是否还有下行空间，看央行下周的操作吧。”他称。

中国央行本周继续通过公开市场逆回购操作来稳定市场预期，中标利率大幅下行，则清晰传达其引导资金利率稳步回归的政策意图。而对央行三年央票到期续发的创新之举，市场也从最初的“锁长放短”政策解读，转为偏中性看待。

银行间资金市场周四主要回购加权利率 中七天续跌，而隔夜小升。交易员指出，本周公开市场逆回购操作规模缩量或更多表明大型银行资金需求不大，二级市场方面流动性整体难言宽松，呈紧平衡态势。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 3.8870/3.9930 3.8340/3.9100 3.8890/3.9680 4.0260/4.1020 4.0213/4.2638

周三 3.8980/4.0030 3.8330/3.9120 3.8660/3.9400 3.9880/4.0720 4.0063/4.2388

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变化 -0.0110/-0.0100 +0.0010/-0.0020 +0.0230/+0.0280 +0.0380/+0.0300 +0.0150/+0.0250

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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