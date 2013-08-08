中国铁路：铁路总公司追加今年基建投资，提高新增营业里程--新华

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
路透北京8月8日 - 新华社周四报道，中国铁路总公司确认将追加今年固定资产投资至6,600亿元人民币，包括基本建设投资5,300亿元，较年初所提及的规模有所提高。
报道称，今年新增铁路营业里程也将增至5,500公里。预计到年底，全国铁路营业里程将突破10万公里，高速铁路里程将突破1万公里。
在年初召开的全国铁路工作会议上，时任铁道部部长的盛光祖表示，2013年全国铁路安排固定资产投资6,500亿元，其中基本建设投资5,200亿元，新线投产5,200公里以上。
报道并援引中国铁路总公司负责人的话称，今年3月铁路实行政企分开后，铁路改革、建设和运营态势良好。7月份实现了货运量转跌为增，完成货物发送量2.6亿吨，同比增加646万吨。
在中国经济增速放缓逼近下限之际，两周前的国务院常务会议提出，要按照统筹规划、多元投资、市场运作、政策配套的基本思路，推进铁路投融资体制改革。通过改革全面开放铁路建设市场。
铁路总公司确认，近期启动了成立后第一次铁路机车、动车组、客车及货车采购工作，总购置规模超过500亿元。今年1-7月，全国铁路固定资产投资完成2,617.45亿元，比上年同期增长16.0%。(完) (发稿 丁琦；审校 黄凯)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。