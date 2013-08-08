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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 16:59 BJT

更新版 1-中国货币市场：需求支撑隔夜价格小升，逆回购缩量二级流动性维持紧平衡

(新增收盘报价)

路透北京/上海8月8日 - 中国银行间资金市场周四主要回购加权利率 中七天续跌，而隔夜小升，融入需求主要集中在后者，所以该期限品种供不应求。交易员指出，本周公开市场逆回购操作规模缩量或更多表明大型银行资金需求不大，二级市场方面流动性整体难言宽松，呈紧平衡态势。

中国人民银行公开市场本周合计进行了270亿元人民币逆回购操作，期限包括七天和14天；上周该规模为510亿元。

“今天隔夜供给显得有些不足，出钱主要集中在七天至一个月这样一个情况，但大家主要是想借隔夜。”华东一银行交易员称。

上海一银行交易确认了早盘市况，她并补充表示，比较青睐隔夜或基于灵活性调整和成本的考量。市场整体流动性波动在紧平衡的范畴。

该交易员提到，当前各机构情绪仍偏谨慎，“逆回购利率在变动，不像去年下半年滚动逆回购操作的时候，大部分时间维持在同一水平，所以大家也在猜测到底央行最终是想把利率稳定在一个什么水平，机构心理没那么有谱呀。”

中国央行公告显示，公开市场今日进行150亿元人民币14天期逆回购操作，中标利率4.10%，前次为4.50%；据路透测算，本周公开市场净投放200亿元。

今日银行间市场质押式回购总成交量为6,203.39亿元人民币，较上日的6,438.41亿元稍降；其中隔夜品种成交4,973.40亿元，亦低于上日的5,431.10亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间16:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交金额 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.1821 3.1208 +6.13 4,973.40

七天 3.7903 3.8867 -9.64 1,014.51

14天 4.3667 4.4152 -4.85 74.80 上海证交所质押式回购利率 其中:一天 5.7100 2.3300 +277.00 --

七天 3.6000 3.5000 +10.00 --

14天 3.6300 3.6000 +3.00 -- 回购定盘利率 其中:隔夜 3.2100 3.1500 +6.00 --

七天 3.7500 3.8800 -13.00 --

14天 4.4300 4.4600 -3.00 -- Shibor 其中:隔夜 3.1641 3.1005 +6.36 --

七天 3.7585 3.8730 -11.45 --

三个月 4.6504 4.6515 -0.11 -- --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 康熙泽/边竞; 审校 林高丽)
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