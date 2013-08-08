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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 17:07 BJT

路透基点：国硕科技展开筹组15亿台币五年期融资案--RLPC

路透香港8月8日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，牵头行兼簿记行台湾土地银行和上海商业储蓄银行已为国硕科技15亿台币(5,000万美元)五年期融资案展开筹组。

台湾土地银行为担保品控管行，上海商业储蓄银行为额度代理行。

这项定期贷款以土地、厂房和设备作抵押，2亿台币的A部分用于购买土地和厂房，3亿台币的B部分用作采购设备，10亿台币的C部分作为营运资本。

贷款利率较两年期邮政储蓄利率加码12.5个基点，并附带国家发展基金提供的150个基点的管理费。

银行受邀参与以下三个层次的贷款：承贷5亿台币或以上者，获得40个基点的前端费，享有牵头行兼簿记行头衔；承贷3-4.99亿台币者，获得17个基点的费用，享有副牵头行头衔；承贷2-2.99亿台币者，获得15个基点的费用。

本案有两年的宽限期，分13季等额偿还，平均年限为3.5年。

若动用额度不到70%，将有25个基点的承诺费。

回覆期截至9月3日。

国硕科技于台湾证交所上市，生产CD-R和CD-RW等储存媒体及多晶矽晶片。

2010年8月，国硕科技签署了一笔11.4亿台币的多档融资案，包括A部分的3亿台币五年期有抵押定期贷款，B部分3.6亿台币三年期无抵押循环信贷，以及C部分4.8亿台币五年期有抵押定期贷款。A和C部分的利率较两年期邮政储蓄利率加码100个基点，B部分利率按相同基准加码125个基点。(完) (编译 王翔琼；审校 蔡美珍)
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