路透基点：国硕科技展开筹组15亿台币五年期融资案--RLPC

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
路透香港8月8日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，牵头行兼簿记行台湾土地银行和上海商业储蓄银行已为国硕科技15亿台币(5,000万美元)五年期融资案展开筹组。
台湾土地银行为担保品控管行，上海商业储蓄银行为额度代理行。
这项定期贷款以土地、厂房和设备作抵押，2亿台币的A部分用于购买土地和厂房，3亿台币的B部分用作采购设备，10亿台币的C部分作为营运资本。
贷款利率较两年期邮政储蓄利率加码12.5个基点，并附带国家发展基金提供的150个基点的管理费。
银行受邀参与以下三个层次的贷款：承贷5亿台币或以上者，获得40个基点的前端费，享有牵头行兼簿记行头衔；承贷3-4.99亿台币者，获得17个基点的费用，享有副牵头行头衔；承贷2-2.99亿台币者，获得15个基点的费用。
本案有两年的宽限期，分13季等额偿还，平均年限为3.5年。
若动用额度不到70%，将有25个基点的承诺费。
回覆期截至9月3日。
国硕科技于台湾证交所上市，生产CD-R和CD-RW等储存媒体及多晶矽晶片。
2010年8月，国硕科技签署了一笔11.4亿台币的多档融资案，包括A部分的3亿台币五年期有抵押定期贷款，B部分3.6亿台币三年期无抵押循环信贷，以及C部分4.8亿台币五年期有抵押定期贷款。A和C部分的利率较两年期邮政储蓄利率加码100个基点，B部分利率按相同基准加码125个基点。(完) (编译 王翔琼；审校 蔡美珍)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。