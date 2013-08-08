版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 07:59 BJT

台湾已公布经济指标--2013/8/9

经济指标                   时间        最新数据     前次数据      下次公布  预估值 
 工业生产(y/y)             6月          -0.43%         -0.27%  r   8/23      --
 季调失业率                6月          4.17%           4.19%      8/22      --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)  7月          +0.08%         +0.60%      9/5       --
 外汇存底(亿美元)          7月底        4,091.18     4,066.06      9/5       --
 商品出口(y/y)             7月          +1.6%           +8.6%      9/9       --
 商品进口(y/y)             7月          -7.6%           +6.8%      9/9       --
 M2货币总计数(y/y)         6月          +4.82%         +4.32%      8/26      --
 外销订单(y/y)             6月          -3.5%           -0.4%      8/20      --
 经常帐盈余(亿美元)        第一季       110.9          +159.3  r   8/20      --
 国际收支(亿美元)          第一季       +21.5           +35.8      8/20      --
 国内生产总值(GDP)         第一季初值   +2.27%         +1.67%  r   8/16      --
 重贴现率(%)               6月27日      1.875%         1.875%      --        --
  注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完)    
    * 参看全球经济数据相关资料，可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐