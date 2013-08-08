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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 17:07 BJT

台湾债市：102/2期五年公债中，银行业卖超17亿台币

路透台北8月8日 - 台湾柜台买卖中心周四公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/2
 交易资料如下：(单位：亿台币)

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       21.00       38.00      -17.00
     票券业        1.00        0.50       +0.50
     证券业       25.50        9.00      +16.50
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