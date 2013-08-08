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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 17:15 BJT

中国新债：财政部8月19日将代理招标508亿元地方债，期限三和五年

路透上海8月8日 - 中国财政部周四公告称，将于8月19日代理招标发行总额508亿元人民币地方政府债，其中，三年期品种253亿元，五年期品种255亿元。

刊登在中国债券信息网的公告显示，是次地方债发行计划表的具体内容为:

地区 三年期 五年期

发行额(亿元) 发行额(亿元)

陕西 60 60

天津 22 23

云南 96 97

河南 75 75

合计 253 255

上周五(8月2日)财政部代理招标发行的五年期固息地方债，中标利率偏低，投标倍数继续刷新今年以来地方债新高。交易员指出，央行公开市场本周重启逆回购，强化投资者信心，谨慎情绪得以扭转，推升新债需求。

2013年地方政府债计划发行规模为3,500亿元，较去年的2,500亿元大增40%。

2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。

2011年中国的地方政府共计发行了2,000亿元的债券，期限分三年和五年两种。其中财政部代理发行金额1,771亿元，上海等四地自行发债额229亿元。(完)

参看相关细节，请点选中国债券信息网(here) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
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