中国新债：财政部8月19日将代理招标508亿元地方债，期限三和五年

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
路透上海8月8日 - 中国财政部周四公告称，将于8月19日代理招标发行总额508亿元人民币地方政府债，其中，三年期品种253亿元，五年期品种255亿元。
刊登在中国债券信息网的公告显示，是次地方债发行计划表的具体内容为:
地区 三年期 五年期
发行额(亿元) 发行额(亿元)
陕西 60 60
天津 22 23
云南 96 97
河南 75 75
合计 253 255
上周五(8月2日)财政部代理招标发行的五年期固息地方债，中标利率偏低，投标倍数继续刷新今年以来地方债新高。交易员指出，央行公开市场本周重启逆回购，强化投资者信心，谨慎情绪得以扭转，推升新债需求。
2013年地方政府债计划发行规模为3,500亿元，较去年的2,500亿元大增40%。
2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。
2011年中国的地方政府共计发行了2,000亿元的债券，期限分三年和五年两种。其中财政部代理发行金额1,771亿元，上海等四地自行发债额229亿元。(完)
参看相关细节，请点选中国债券信息网(here) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。