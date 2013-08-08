版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 17:23 BJT

《中国企业债发行日程表》--8月8日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 
       
 发债主体   拟发规模   期限        年利率      主体评级      发行时间   主承销商
          (亿元人民币) (年) 
===================================================================================
北京海淀区国有  16      7           5.50%        AAA         8/7-8/9    中信建投
资本经营管理中心        （第3-7年末每年偿还20%本金)
===================================================================================
湘潭振湘国资    18      7           6.60%         AA         8/7-8/9    财富证券
经营投资公司           （第3-7年末每年偿还20%本金/以国有土地使用权提供担保)
===================================================================================
天津房地产      7       7           5.88%         AA+        8/6-8/12   国泰君安
开发经营集团           （附第五年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权/
                       中债信用增进投资公司提供担保)
===================================================================================
徐州市铜山区    16      7          *6.60%         AA         8/8-8/12   宏源证券
城投公司                （第3-7年末每年偿还20%本金/以国有土地使用权提供担保)
===================================================================================
吐鲁番地区国资   8      6      利率不超过7.30%    AA-        8/9-8/13   中信建投
投资经营公司           （第3-6年末每年偿还25%本金)
===================================================================================
博尔塔拉蒙古     9      7     利率区间6.5%-7.2%   AA-        8/9-8/13   宏源证券
自治州国资投资公司     （第3-7年末每年偿还20%本金/以国有土地使用权提供担保)
===================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
======================================================================================
无
======================================================================================
      
以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
            (亿元人民币)  (年)
===================================================================================
 无
===================================================================================
    
注:*表示新增.(完)

 (整理 边竞； 审校 吴芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐