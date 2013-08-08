台湾汇市：台币兑美元收高，国际美元疲弱令台币随亚币走强

* 国际美元疲软，台币随亚币走强 * 台币兑美元实质交投区间偏升 * 明日主交易区暂看在29.900-29.960 路透台北8月8日 - 台币兑美元 周四收盘升值6.5分。交易员表示，由于国际美元持续疲弱，台币 跟随日圆、韩元走强，不受台股连三日走跌的影响，不过外资今日卖超台股金额突破百亿台币，略有压抑台币 实质交投升幅，料明日台币将随亚币区间偏升盘整。 汇银人士指出，受到国际美元疲软的预期心理影响，日圆、韩元等亚币今日表现强势，加以中国盘中公布 经济数据优于预期，带动台币实质交投一度逼近29.900整数关卡，跟近日疲弱的台股略有脱钩，然外资卖超台 股幅度扩大将成隐忧，短线台币难脱区间盘整基调，明日台币实质交投区间暂看在29.900-29.960。 若不计央行开盘及尾盘作价，台币今日实质成交区间主要在29.910-29.940，上日则在29.940-29.960。 “外资卖超(台股)幅度扩大，担心有汇出的疑虑!”一当地大型银行交易人士称。 交易员认为，尽管台股已连续三日走跌，外资连三日卖超金额已达278亿台币，但并未出现明显汇出的情 况，场上仅见零星外资美元买盘，随着外资卖超幅度扩及百亿台币，令市场对外资汇出的疑虑略有增温。 台湾加权指数 周四下跌0.17%，报7,907.67点，此为连续第三个交易日走跌，连两日失守八千点大 关，外资及陆资在台股卖超118.24亿台币，连续第三日卖超。上日为卖超72.66亿台币。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期换汇点皆稍有扩大，其中一个月天期换 汇点尾盘报价 来到29.910/29.940左右，上日收在29.940附近。 今日亚洲主要国家公布重要财经政策包括中国海关公布，7月出口同比增长5.1%，进口增长10.9%，路透调 查预估分别为增长3%和2.1%； 韩国央行公布连续第三个月维持利率不变，符合预期；[ID:nL4 T0G8598] 新兴亚洲货币方面，韩元和泰铢周四领涨新兴亚洲货币，因中国公布的强劲数据缓解了对于该国经济放缓 的担忧，且美元降至七周低位。 本周余日全球重要数据及事件包括周四稍晚美国公布一周初请失业金人数及周五澳洲央行季度政策声明 。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 29.960 30.025 29.905-30.025 30.025 5.49 5.59 元太外汇经纪公司 29.955 30.015 29.910-29.955 29.949 2.79 2.87 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.020/0.000 0.000/0.010 美元/台币六个月期 -0.110/-0.080 -0.095/-0.065 (完)