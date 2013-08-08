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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 17:52 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约       当日   今年来  2012年
                             最新报价    上收市价   涨跌%  涨跌%   收市价
                                                                   
 欧元/美元                   1.3352      1.3336     +0.12  +1.20   1.3194
 美元/日圆                   96.26       96.32      -0.06  +10.98  86.74
 欧元/日圆                   128.52      128.45     +0.05  +12.28  114.46
 美元/瑞郎                   0.9202      0.9216     -0.15  +0.51   0.9155
 英镑/美元                   1.5509      1.5487     +0.14  -4.57   1.6251
 美元/加元                   1.0414      1.0422     -0.08  +4.97   0.9921
 澳元/美元                   0.9063      0.8998     +0.72  -12.80  1.0393
 新西兰元/美                 0.7972      0.7968     +0.05  -3.75   0.8283
 元                                                                
 澳元/日圆                   87.250      86.670     +0.67  -3.20   90.130
 新西兰元/日                 76.740      76.750     -0.01  -45.50  140.820
 圆                                                                
 英镑/日圆                   149.29      149.17     +0.08  +6.01   140.82
 澳元/新西兰                 1.1364      1.1283     +0.72  -9.38   1.2540
 元                                                                
                                                                   
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌
 幅亦以此为基准计算.
 (完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
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