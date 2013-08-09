《路透简报》--本周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的本周(8月5日-9日)中国重要财经新闻： **经济/政策** --一如市场预期中国通胀压力仍然不大，7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%，持平于前月，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比跌幅继续缩窄，或预示工业方面渐获改善。分析人士认为中国今年通胀不会有大问题，结合稍早公布的制造业采购经理人指数(PMI)和进出口数据判断，中国经济在一系列稳增长政策支持下或已开始企稳回升。 --受欧美经济复苏和国内需求反弹推动，中国7月进出口同比增速双双由负转正，进一步验证宏观经济缓中趋稳。但单月出现的“反弹小浪花”并不能扭转整体经济持续低位运行的态势，实现全年进出口8%的增长目标仍有难度。7月出口同比增长5.1%，进口增长10.9%，当月贸易顺差为178.2亿美元。 --国家统计局周五公布，7月工业增速快步回升至同比增长9.7%，零售销售增速为13.2%；1-7月固定资产投资增速为20.1%。

--国家统计局周五公布，中国1-7月房地产开发投资同比增长20.5%，略高于1-6月增速20.3%。1-7月房屋新开工面积同比增长8.4%；商品房销售面积同比增长25.8%，销售额增长37.8%。

--国家发改委表示，在宏观调控政策基本稳定的情况下，经过努力，预计大部分地区可以实现年初预定的增长目标。年初以来中国地区经济运行总体平稳，中西部地区主要经济指标增速仍快于东部地区。当前东部已进入企稳回升和转型发展的关键时期，要在深化改革、扩大开放方面加大制度供给。

--国家外汇管理局近日表示，将防范跨境资金流动风险，提升贸易投资便利化水平，稳步推进资本项目可兑换。将加强外汇形势监测分析，继续推进跨境资金流动监测与分析平台建设，进一步充实政策预案；巩固货物贸易外汇管理制度改革成果，推进服务贸易外汇管理改革；推动资本市场有序开放，推进资本项目管理便利化。

--发改委表示，要加快推进重大基础设施建设，并预计内需拉动的交通运输需求将保持稳定增长趋势。未来要加快推进前期工作，具体包括抓紧推进北京新机场项目前期工作，争取尽早开工建设；先后批复了沈阳9号线一期工程、10号线，武汉8号线一期工程等8个轨道交通项目，另有10个项目前期工作进展顺利，预计下半年开工建设。

--财税改革是中国推进经济体制改革的重头戏。中国财政部表示将进一步推进资源税和消费税制改革，并推进扩大房产税改革试点范围。此外将加快推进营改增等相关税制改革，目前正积极研究将铁路运输和邮电通信等行业营改增试点方案，争取在今年年底或明年年初实施。 --中国要实现全年经济发展目标需要付出艰苦努力。国家信息中心发布最新报告预测，下半年外贸环境不容乐观，随着人民币升值滞后影响进一步显现，进出口增速将进一步下滑。短期应保持汇率基本稳定，中期则应由汇率中间价逐步市场化入手，增加汇率弹性。 ========================================================================== **金融/证券/保险**

--中国央行本周继续通过公开市场逆回购操作来稳定市场预期，中标利率大幅下行，则清晰传达其引导资金利率稳步回归的政策意图。而对央行三年央票到期续发的创新之举，市场也从最初的“锁长放短”政策解读，转为偏中性看待。

--中国证监会正酝酿为并购清障。据中国证券报周五报导，针对并购重组，证监会近期启动系列调研，初步结论显示，目前并购重组仍面临障碍。下一步如何通过金融渠道支持并购重组的初步方案已形成，包括酝酿推进定向可转债等并购支付工具等。

--中国证券报报导引述消息人士称，五家证券公司近期向有关部门递交关于发展互联网金融的相关方案；券商提出开设理财产品账户，投资者可通过该账户直接将购买产品的资金支付给券商，绕过第三方存管制度。

--上海证券报周五报导，在延迟了近四个月之后，阿里巴巴集团 旗下的阿里金融将于下周推出针对支付宝个人用户的信用支付产品，用户使用支付宝付款不用再捆绑信用卡或储蓄卡，能够直接透支消费，该产品的资金提供方为上海农商银行。

--中国信托行业协会公布了二季末信托公司主要业务数据，67家信托公司管理的信托资产规模为9.45万亿元人民币，同比增长70.72%，基础产业信托和政信合作业务出现恢复性增长，比年初分别增长44.87%和60.34%。

--由港深沪三地交易所合资的中华证券交易服务有限公司周三称，预料首批跨境指数交易所买卖基金（ETF）将于第三季在香港及内地市场挂牌交易，具体时间有待监管机构审批。 --中国信用债市场再现一起有惊无险的潜在风险案例，私募债领域首现企业提前回购，而主承销商未兜底。浙江温州江南阀门有限公司去年7月发行的两年期12江南债，因持有人均有意选择回售，公司无奈提前回购。

--中国银行卡组织--中国银联周三宣布，银联国际与中国工商银行 旗下工行（加拿大）发行北美地区首张银联信用卡--工银人民币加币双币信用卡，加快境外发卡及受理网络的拓展。

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--继上周房地产开发商新湖中宝披露其定向增发预案后，多家上市房企开始披露融资预案。其中招商地产 周三公告因筹划发行股份停牌，宋都股份和冠城大通 则分别推出了定向增发和可转债的融资预案。这意味着，股权和债权类融资在沉寂三年多之后，有望重新成为房企融资的正途。

--中国国家发展和改革委员会宣布，合生元 等六家乳粉生产企业因违反《反垄断法》限制竞争行为共被罚约6.7亿元人民币，成为中国反垄断史上开出的最大罚单。三家企业因配合执法机关调查并积极整改被免除处罚。

--新华社报导，中国铁路总公司确认将追加今年固定资产投资至6,600亿元人民币，包括基本建设投资5,300亿元，较年初所提及的规模有所提高。

--中国国家发展和改革委员会称，中国上半年单位GDP能耗下降3.4%，化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物排放量同比继续减少，下一步将加大力度推进节能减排，加强预警调控加快淘汰落后产能。

--在中国7月整体贸易数据超预期的同时，主要大宗商品进口表现更是令人眼前一亮，原油、大豆和铁矿石进口均创出纪录新高，铜进口亦稳健增长。尽管中国政府此前出台的一些“稳增长”举措部分改善了市场预期，但考虑到7月商品进口中的一些临时性因素，断言大宗商品需求就此强劲反弹亦为时尚早。

--中国钢铁工业协会会长徐乐江称，下半年钢材需求不可能有高增长，从近几年的季度规律来看，下半年的产量和需求甚至有可能低于上半年。针对中国钢铁产品的贸易摩擦事件越来越多，下半年中国钢铁产品出口难度将进一步加大。

--中国工信部表示，将自8月15日起开展为期三个月专项行动，打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为。本次专项行动的责任主体是稀土生产地地方人民政府，旨在促进稀土行业持续健康发展。