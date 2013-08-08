《中国新债预测》20年国债利率预测均值4.21%，需求很弱或令其高于估值

* 招标品种：财政部20年期固息国债

* 招标金额：260亿元人民币

* 招标时间：周五(9日)9:30-10:30

* 受访人数：8位(银行和保险）

* 预测区间：4.1%-4.4%

* 预测均值：4.21%

路透北京8月8日 - 中国财政部周五将招标发行20年期固息国债。路透调查显示，该期限国债并不受保险资金青睐，投资主体应为大中型银行，然其需求也偏一般，预测中标利率大幅高于二级相关券种的估值水平，市场预测均值落在4.21%附近。

路透访问了国内规模比较靠前的大多数商业银行和保险公司。反馈情况显示，保险对该期债的需求很一般，大中银行亦一般，但比保险要好一些；机构情绪偏弱，且并不认可二级罕有成交所定出的参考估值。故虽然预测均值已高出估值不少，但仍难排除其走高的可能性。

有一半以上的机构预期在4.2%附近。其中北京一国有银行的投资交易员称，“大行多少总会配一些。从周三七年国债发的情况和今天10年国债的成交情况看，明天20年不会怎么样。今天10年国债都3.85%、3.86%了，20年跟10年一般利差30个bp,还是很可能上4.2%的。”

上海一银行交易员笑谈“大家都在‘求包养’（把新债分销出去），但看起来自能自救，结果肯定会高。”而北京另一家国有银行更是倾向于利率靠近中标区间上限至4.4%附近。

至于保险公司需求的疲弱，多家大型保险公司的反馈是，今年保费增长乏力，有限的投资资金，会多在信用债和非标资产中“挑挑拣拣”，对20年期国债，几无需求。

中债登银行间固息国债到期收益率曲线 显示，20年品种最新收益率为4.0577%。财政部今年4月发行的20年国债130009券最新中债估值 为4.0481%。

财政部周三续招标发行的七年期国债，延续近期中长期新发国债收益率偏高的进程。交易员表示，当前机构配置压力并不大，央行"收长放短"，分流了投资资金；在可选券种中，中长期国债并非优选，加之近期一级市场此类新债发行量又偏大，推高新债结果。