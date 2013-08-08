更新版 1-台湾货币市场：短率于低位游走，观察央行冲销力道是否持续扩大

* 短率在低位游走

* 央行冲销力道待观察

* 短票发行量少 (更新拆款数据及存单细节)

记者 林妙容

路透台北8月8日 - 台湾银行间短率周四持续在低档游走，市场资金水位没有太大变化，期初超额准备持续累积。不过上日央行似乎加大冲销力道，市场将观察此一力道是否持续，或只是调整存单到期落点的微幅调控。

市场银行资金调拨人士指出，上日央行存单到期量较少，央行冲销力道有所扩大，令存单发行余额增近百亿台币，与央行近期存单发行均贴近到期量的操作不甚相符。不过银行人士认为，由于央行冲销力道稍大也可能是调整存单落点，将观察今、明日央行是否减低存单发行力道以回冲上日新增发行量，以确认央行冲销手法是否有所变化。

〞基本上钱还是多，但是央行可能是针对各家不同的状况冲销...这还要观察。〞一位本地银行交易员说。

此外，针对明日央行将标售的两年期定存单，各家银行今日进入内部讨论利率阶段，但票券商及本地银行以参与为主，下标起点拉高至0.80-1.0%间，市场一般认为难以得标，料明日下标主力仍在资金成本相对较低的外资银行。

台湾央行本周五(9日)将标售100亿台币的两年期定存单，12日发行，这是十年以来首次标售。(2000-2003年央行标售两年期定存单情况一览，请参见 )

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日收报0.385%。今日区间在0.295-0.410%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率在0.380-0.420%，与上日相同。

**短票利率底部微幅松动**

在短票市场方面，今日发票量稀少，票券部以到期续作及资金来源较为稳定的法人客户为主，与银行间的承作交易不多，但在利率上底部略有松动。

一大型票券商指出，资金缺口不大，令票券商对银行的询券要求只能敬谢不敏，部分到期续作的额度也因票券商没有资金缺口而被迫缩减。由于券源稀少，少数零星的自保票在票券商的要求下再向利率底部下探至0.66%，但尚未成为主要交易利率。

今日30天期短票利率主要交投仍落在0.67%-0.68%，与上日相同；极少数则成交于0.66%。

台湾央行周四存单到期金额3,302亿台币，今日共发行3,307.6亿台币存单，存单发行余额增5.6亿台币。

本周五央行存单到期3,548.45亿台币。下周央行存单到期总额为1兆4,460.9亿台币，分别为周一3,936亿、周二1,532.5亿、周三3,622.5亿、周四3,843.9亿及周五1,526亿。

拆款中心 资料显示，周四超额准备为218亿台币，累计超额准备为1,496亿，加计前期1%的超额准备为2,871亿台币。

**RP市场寿险钱多**

债券市场附买回(RP)成交利率周四大致不变。市场资金充裕，投信申购款充足之下，RP市场的利率仍能维持在低位。

交易人士认为，投信申购款仍旧不少，这可能是来自于寿险业因转移资金配置，令短钱的资金突然增多，并且申购货币基金。

虽然明日是周五临近周末，不过市场交易人士表示，公债和公司债附买回市场的资金情势并不见得会吃紧，反而是更受基金的申购与赎回情况影响。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%。皆与上日相同。