重温稿-《中国新债预测》20年国债利率预测均值4.21%，需求很弱或令其高于估值

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
* 招标品种：财政部20年期固息国债
* 招标金额：260亿元人民币
* 招标时间：周五(9日)9:30-10:30
* 受访人数：8位(银行和保险）
* 预测区间：4.1%-4.4%
* 预测均值：4.21%
路透北京8月8日 - 中国财政部周五将招标发行20年期固息国债。路透调查显示，该期限国债并不受保险资金青睐，投资主体应为大中型银行，然其需求也偏一般，预测中标利率大幅高于二级相关券种的估值水平，市场预测均值落在4.21%附近。
路透访问了国内规模比较靠前的大多数商业银行和保险公司。反馈情况显示，保险对该期债的需求很一般，大中银行亦一般，但比保险要好一些；机构情绪偏弱，且并不认可二级罕有成交所定出的参考估值。故虽然预测均值已高出估值不少，但仍难排除其走高的可能性。
有一半以上的机构预期在4.2%附近。其中北京一国有银行的投资交易员称，“大行多少总会配一些。从周三七年国债发的情况和今天10年国债的成交情况看，明天20年不会怎么样。今天10年国债都3.85%、3.86%了，20年跟10年一般利差30个bp,还是很可能上4.2%的。”
上海一银行交易员笑谈“大家都在‘求包养’（把新债分销出去），但看起来自能自救，结果肯定会高。”而北京另一家国有银行更是倾向于利率靠近中标区间上限至4.4%附近。
至于保险公司需求的疲弱，多家大型保险公司的反馈是，今年保费增长乏力，有限的投资资金，会多在信用债和非标资产中“挑挑拣拣”，对20年期国债，几无需求。
中债登银行间固息国债到期收益率曲线 显示，20年品种最新收益率为4.0577%。财政部今年4月发行的20年国债130009券最新中债估值 为4.0481%。
财政部周三续招标发行的七年期国债，延续近期中长期新发国债收益率偏高的进程。交易员表示，当前机构配置压力并不大，央行"收长放短"，分流了投资资金；在可选券种中，中长期国债并非优选，加之近期一级市场此类新债发行量又偏大，推高新债结果。
明日招标国债为财政部今年第16期记账式附息国债，利息按半年支付。采用单一价格招标方式，标的为利率；不进行甲类成员追加投标。8月12日开始计息，8月12日至8月14日进行分销，8月16日起上市交易。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 黄凯)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。