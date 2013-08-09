《独家新闻》中国将在银行间市场推出信贷流转平台以盘活存量--消息

路透北京8月9日 - 中国盘活信贷存量即将祭出一把利器，三位了解情况的消息人士周五表示，中国银监会将在银行间市场推出贷款批量转让系统，该系统将在中债登登记和交割。

一位接近监管层的消息人士表示，这个系统被称为“信贷流转平台”，已于上周做过几单交易演示，还要经过银监会牵头的讨论和征求意见之后，才能正式上线。

“中债登的系统将可以支持ABS（资产证券化）也可以支持贷款转让，两个品种现在都在弄。”另一位了解技术情况的消息人士称。

此外，一位来自银行的消息人士表示，银监会为推出这个系统已准备多时，此前已去各大行摸底了贷款转让的情况。

银监会对上述消息暂未置评。

2010年银行间市场曾经推出过由央行主导开发的贷款转让系统。有了解情况的人士表示，当年开市的时候，只有两笔交易，此后该系统的交易量一直十分清淡。

国务院近日公布的《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》（被业界称为“金十条”）要求，扩大商业银行不良贷款自主处置权力，支持银行开展不良贷款转让。扩大银行不良贷款自主核销权。

在相对发达的金融市场中，贷款的二级市场为金融机构去杠杆发挥着重要作用。根据路透基点的统计，2012年末亚太地区二级贷款录得强劲增速，因银行忙于整理其资产负债表。2012年二级贷款交易量几乎较2011年的约1,000宗翻了一番。（完）