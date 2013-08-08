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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 18:52 BJT

东南亚股市：菲律宾股市本周下滑，泰国大盘股受强劲业绩拉动走升

涨跌        当日      今年以来     2012年
                                     最新报价      点数       涨跌%       涨跌%       收市价
 汤森路透东南亚指                       425.03        2.30       +0.54       +0.22      424.10
 数                                                                                 
 泰国                                  1447.16       17.17       +1.20       +3.97     1391.93
 菲律宾                                6404.23      -16.56       -0.26      +10.18     5812.73
 越南                                   498.22       -1.88       -0.38      +20.42      413.73
 (完)
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