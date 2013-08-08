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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 18:32 BJT

路透基点：颀邦科技筹办40亿台币五年期融资案--RLPC

路透香港8月8日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，牵头行兼簿记行台北富邦银行已为台湾上市公司颀邦科技的40亿台币(1.34亿美元)五年期融资案展开筹组。

这项无抵押贷款等额分为A部分定期贷款和B部分循环信贷。

贷款利率为较次级市场商业票据利率加码70个基点，税前利率最低为1.5%。

银行受邀参与以下四个层次的贷款，9月6日前承诺贷款的银行或可得到一笔提早费用，依承贷规模而定：

承贷8亿台币或以上者，获得15个基点的前端费，有5个基点的提早费用。享有牵头行头衔；

承贷6-7.99亿台币者，获得13个基点的前端费，有5个基点的提早费用；

承贷4-5.99亿台币者，获得8个基点的前端费，有3个基点的提早费用；

承贷3-3.99亿台币者，获得5个基点的前端费，无提早费用。

若A部分动用额度不到80%，或B部分动用额度不到60%，将有10个基点的承诺费。

定期贷款部分分七次不等额偿还，每半年偿还一次，具体为：12.5%(第1-6次)和25%(第7次)，并有两年的宽限期。

循环信贷部分于第30个月开始分六次进行额度递减，每半年一次，具体为：15%(第1-5次)和25%(第6次)。

所筹款项将用作再融资和营运资本。

回覆期截至9月13日。

2011年7月，颀邦科技签署了一笔20亿台币的五年期循环信贷，可以台币或美元动用。台币部分利率较次级市场商业票据利率加码70个基点，美元部分利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码75个基点。(完)
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