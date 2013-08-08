路透基点：颀邦科技筹办40亿台币五年期融资案--RLPC

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
路透香港8月8日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，牵头行兼簿记行台北富邦银行已为台湾上市公司颀邦科技的40亿台币(1.34亿美元)五年期融资案展开筹组。
这项无抵押贷款等额分为A部分定期贷款和B部分循环信贷。
贷款利率为较次级市场商业票据利率加码70个基点，税前利率最低为1.5%。
银行受邀参与以下四个层次的贷款，9月6日前承诺贷款的银行或可得到一笔提早费用，依承贷规模而定：
承贷8亿台币或以上者，获得15个基点的前端费，有5个基点的提早费用。享有牵头行头衔；
承贷6-7.99亿台币者，获得13个基点的前端费，有5个基点的提早费用；
承贷4-5.99亿台币者，获得8个基点的前端费，有3个基点的提早费用；
承贷3-3.99亿台币者，获得5个基点的前端费，无提早费用。
若A部分动用额度不到80%，或B部分动用额度不到60%，将有10个基点的承诺费。
定期贷款部分分七次不等额偿还，每半年偿还一次，具体为：12.5%(第1-6次)和25%(第7次)，并有两年的宽限期。
循环信贷部分于第30个月开始分六次进行额度递减，每半年一次，具体为：15%(第1-5次)和25%(第6次)。
所筹款项将用作再融资和营运资本。
回覆期截至9月13日。
2011年7月，颀邦科技签署了一笔20亿台币的五年期循环信贷，可以台币或美元动用。台币部分利率较次级市场商业票据利率加码70个基点，美元部分利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码75个基点。(完)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。