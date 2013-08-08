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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 19:52 BJT

美股业绩：房利美第二季获利101亿美元，将向财政部派发102亿美元股息

路透华盛顿8月8日 - 美国最大的抵押贷款融资公司房利美(Fannie Mae) 周四公布，第二季录得获利101亿美元，主要因房地产市场复苏，降低了抵押贷款还款拖欠的发生，并推升了房价。

该公司在金融危机期间被政府接管，在联邦管理下进行运作。该公司表示，将派发102亿美元股息给美国财政部作为纾困行动的回报。(完)

(编译 郑茵 审校 于春红)
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