《市场讯号》中国金融体系流动性改变市场定价逻辑

作者 钟华

路透北京8月9日 - 中国央行公开市场续发三年期央票，让对6月“钱荒”心有余悸的市场神经再度紧绷，推动国债等收益率不断上行，尤其是部分中长期券种甚至超过钱荒时的水平。这也折射出中国金融定价逻辑从倚重基本面偏向流动性溢价和资金水平的变化。

定价逻辑的这种变化，其实不仅基于央行通过公开市场操作调节流动性的变化，还源于中国国际收支“双顺差”格局转向基本平衡甚至有资本流出压力，造成央行和金融机构资产负债表波动的调整以及市场利率中枢的抬升，而其深层原因则在于中国储蓄大于投资这一格局正发生趋势性的变化。

不过，即使包括三年央票续发，7月央行常规公开市场净投放规模仍高达2,632亿元人民币。综合6、7两月情况，也远高于去年同期数百亿元水平，甚至接近2011年时的水平。

事实上，在公开市场操作之外，央行还通过常备借贷便利（SLF）等工具向银行间市场提供流动性支持。初步估算，中国央行通过SLF操作提供资金规模高于4,000亿元(央行公布的6月末余额为4,160亿元)。这意味着当前金融市场流动性紧张固然与央行操作有关，但深层根源并不在于公开市场操作。

因此，我们需要从更广的视角来审视中国金融体系流动性供求关系的变化。考察发现，中国金融体系流动性供给的主要来源并不是公开市场净投放，而是对冲外汇流入而投放的基础货币。

统计显示，今年前五个月央行对冲外汇流入净投放资金合计近1.5万亿元，6月则净减少91亿元。而自2000年以来净投放资金共计23.5万亿元，占到中国央行全部基础货币投放逾九成。也就是说，中国金融体系流动性供给方式的变化，造成了金融机构行为和投资者预期的变化。

那为什么逾千亿元的外汇流入变化，能造成金融行为和投资者预期发生如此大的变化呢？事实上，这种变化在2011年9月到2012年11月间也曾经发生过，尤其是在去年6月后推动债券市场收益率不断走升。

对比当时情况，中国央行当时将大型金融机构法定存款准备金率从21.5%降至20%并两度降息，同时启用公开市场逆回购操作，来平息对市场的负面影响；而如今则并没降息降准，上周虽然重启逆回购，七天期逆回购首次中标利率还是较暂停前的3.35%高出105个bp（基点），从而加剧了市场的谨慎氛围。

事实上，中国外汇流入减少甚至流出压力带来的金融体系流动性供给方式变化，意味着中国央行和金融机构资产负债表，以及经营方式需要进行波动调整。这种调整表现为中央银行被动减少国外资产持有，转而增加国内资产；相应地，金融机构就需要减少对中央银行的债权，增加对中央银行的负债，来满足自身备付和流动性需求。

从更深层次和广义流动性角度看，这种调整背后是中国储蓄与投资发生了趋势性的相对变化，表现中国外贸竞争力下降和出口增速趋势性下移，带动国际收支从双顺差失衡渐渐走上相对平衡，甚至可能进一步出现逆差失衡。

在开放经济的运行格局中，尤其是美联储可能采取退出宽松政策的背景下，中国如果采取货币贬值来改变失衡，可能意味着更大量的资本流出，2012年显示出造成更大失衡的风险，因此政策选择可能还是需要倚重于对内的数量和利率工具。

**央票之谜**

了解这一失衡变化带来的具体变化和冲击性影响，让我们还是先从金融市场投资者感受影响较大的央票入手，而分析央票还需要厘清央票的统计口径。

从统计口径看，目前央票统计有三种情况，具有比较意义的是两种统计情况：一是完全基于公开的中国央行公开市场操作情况统计，比如路透对每次央行操作发行和到期情况进行计算，路透同时还统计了公开的央行回购操作情况；二是中央国债登记公司基于托管记录对央票的统计，该统计还包括非流通的央票，因此大于路透口径。

以此来看，中债登统计的7月末央票余额为7,317.72亿元，较6月末减少2,632亿元；路透统计的则为7,258亿元，较6月末减少832亿元。市场揣测两者差异的1,800亿元以及央行7月续发的1,838亿元三年期央票，旨在对冲某大型银行专项票据。

预浏览中债登央票统计与路透央票统计关系图，请点击： link.reuters.com/qup32v

如果回顾2010年6月，中国央行的确曾经续发一批定向央票，以对冲某些机构一批专项央票到期。某大型银行年报也显示，用于置换银行不良贷款的4,305亿元央行专项票据在2010年6月末到期。

不过，该部分专项票据仅在2010年6月得到部分对冲，进一步考察当月数据可得出对冲规模为3,600亿元。此列为定向央票，分为三个期限品种。这也与当年6月新增三只非流通央票一致。

如果该3,600亿元定向央票中有三年期品种，那么正好在今年6月末到期。结合上述统计口径差异可以看到，去年8月至今年6月，非流通央票未到期数量一直为2只，7月则增至3只。有鉴于今年6月非流通央票数量与此前数月一致，可以推论央行续发了该到期的定向央票，当然也可能是央行让该定向央票到期，而新发2只定向央票。

不过，路透统计口径的6月央票到期规模为1,060亿元，与中央国债公司托管口径的央票到期规模一致。这说明央行6月通过新发2只定向央票的可能性较低，而续发定向央票对冲到期的可能性大。

预浏览中债登统计央票余额变化与路透统计央票余额变化关系图，请点击：link.reuters.com/nup32v

如果上述假设成立，央行7月新增发行一只非流通的央票，就不是对冲机构原本6月定向央票的到期，而是对冲其他央票到期和回笼市场流动性。7月托管口径的未到期央票余额减少2,632亿元，较路透口径多出1,800亿元，该央票应属于非流通央票。

而央票数据除基于公开的央行公开市场操作的路透统计和中央国债公司托管统计外，还有另一个统计口径，就是央行统计。自2011年6月以来，央行口径的央票余额规模还要大于中债登托管统计口径，且去年12月至今年6月，前者较后者高出逾400亿元，因此我们仍有待从央行口径中探取更多答案。

不过，基本可以确定的是，央行通过公开市场的确净投放了客观的流动性，且大大高于去年同期水平。不过该投放对金融市场而言，仍处于紧平衡状态，显得不够充裕。

**定价逻辑**

对比去年的情况，这种紧平衡状态对金融市场带来更大冲击还在于金融市场与债券市场监管风暴，增加金融机构的资产负债表的调整和金融市场投资者的谨慎氛围。

这就使得金融体系在整体备付不变情况下，由于担心自身头寸短缺而变得谨慎，因而提高了金融市场流动性的风险溢价水平，进而推升金融市场的资金利率中枢水平。

这种流动性预期的变化和利率中枢水平的提升，反过来又会改变金融机构流动性资产和负债的预测变化参数和资产负债久期结构，使得流动性管理的难度增加，造成资产负债表进行更大幅度的调整。

今年6月的银行间市场流动性紧张，曾推动隔夜质押式回购利率一度创下30%的记录最高水平。而流动性紧张也蔓延至信贷市场，推动非金融企业及其他部门贷款加权平均利率走升至6.91%，较今年3月上升0.27个百分点。

从当前债券来看，债券监管风暴、流动性预期的变化和利率中枢水平的提升，将造成投资者对债券定价逻辑发生切换，从基本面定价切换到流动性溢价定价，债券二级市场成交量迅速大幅下降，以及一级市场缺乏需求，尤其是绝对收益低的新发利率产品需求不足，在利率产品供给刚性情况之下，其中标利率就节节攀升。本周招标的中长期利率债中标利率普遍高于市场预期，即是例证。

与此同时，投资者对违约风险相对较低的高收益率品种则依然保持着较浓的兴趣，非常注重风险的保险资金已经对非标资产有着较强的偏好。这种偏好倾向改变会缩小信用产品与利率产品之间收益率的利差关系。

然而，资金利率中枢水平提升长期也会蔓延至信用市场，毕竟投资和储蓄格局改变意味着广义流动性环境已产生趋势性变化。这在6月非金融机构及其他部门贷款加权平均利率走升中也得到较为充分的表现，进而会对实体经济造成一定下行压力。

在实体经济融资成本上升的情况下，即使最新7月经济指标显示经济略有企稳和回暖迹象，中国经济中游部门主动去库存引起经济回暖势必是短期的，也是微弱的。

而央行货币条件改善和中国政府“稳增长”政策的积极变化，也会带来一定时期的市场尤其是金融市场环境的变化，投资者需要密切关注。我们看到，中国央行公开市场已经重启逆回购操作机制，并有意引导市场利率缓慢下行，本周逆回购中标利率即较上周大幅下降40个基点(bp)。

预浏览中国公开市场逆回购中标利率走跌引导市场利率下行走势图，请点击：link.reuters.com/kup32v

此外，中国央行货币政策关注的广义货币供应量同比增速也已降至14%，接近年初预定13%的目标，而剔除机关团体存款后的货币供应增速则已达到13%。说明央行坚守偏紧流动性调节任务接近完成，从而可能引起市场趋向的变化。

预浏览中国广义货币增速与剔除机关团体存款后的货币增速关系图，请点击： link.reuters.com/mup32v (完) (审校 张喜良)